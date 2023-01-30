Обжаловано взыскание 4,3 млрд руб. убытков с контролирующих лиц шахты «Алексиевская»

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске принял к рассмотрению жалобы на определение кемеровского арбитража от 14 декабря 2022 года о взыскании убытков с контролирующих лиц АО «Шахта «Алексиевская» в Кузбассе. Согласно судебному акту первой инстанции ответчиками солидарно на сумму 4,34 млрд руб. были определены несколько юридических и физических лиц, приняты к рассмотрению апелляционные жалобы 12 лиц, следует из определения суда в Томске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

В числе заявителей: Федеральная налоговая служба, бывший конкурсный управляющий «Алексиевской» Владимир Максимов, один из учредителей ООО «Углетранс» Илья Гаврилов, замгендиректора «Углетранса» Юрий Сазонов, АО «Шахта «Заречная» и др.

Первое судебное заседание по рассмотрению жалоб назначено на 8 февраля.

Иск ФНС о взыскании 1,76 млрд руб. убытков с 19 контролирующих лиц «Алексиевской» был направлен в арбитражный суд Кемеровской области в марте 2021 года, затем в ходе разбирательства требования заявителя были увеличены. Иск был обоснован тем, что в ходе конкурсного производства ответчики применили «новую бизнес-модель», «кардинально изменив конструкцию договорных отношений, опосредующих добычу, переработку и реализацию продукции». «Алексиевская» и другая шахта «Заречная», также обанкроченная, в этой модели увеличили добычу, но продолжали приносить убытки. За 2018 год и 9 месяцев 2019 года с шахты ушло на экспорт 5,23 млн тонн угля стоимостью 20,5 млрд руб. Эти объемы продукции и ее стоимости, как сказано в заявлении, были выведены из под контроля должников с помощью сделок с участием СШМ, «Углетранса» и ТД «Авангард».

После полутора лет разбирательства суд частично удовлетворил требования иска ФНС, не привлекая к ответственности некоторых ответчиков, в частности, шахту «Заречная», ООО «Угольная компания «Заречная» и его конкурсного управляющего Сергея Тушкова, руководителя СШМ Николая Чикалева, бывших директоров «Техшахтопрома» Валерия Снижко, Игоря Пухальского и Андрея Вышепольского, и бывших директоров ТД «Авангард» Дениса Летяева и Алексея Овчеренко.

ОАО «Шахта «Алексиевская» было признано банкотом в ноябре 2017 года, в декабре 2021года ее имущественный комплекс приобрело АО «УК «Кузбассразрезуголь».

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Игорь Лавренков, Кемерово