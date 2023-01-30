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Коммерсантъ FM
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В Словении задержаны два латиноамериканца по подозрению в работе на ГРУ

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух граждан одной из латиноамериканских стран, заподозрив их в шпионаже в пользу России, сообщает местный портал 24ur. Подозреваемых отправили под арест, им грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложной информации.

По данным портала, у одного из задержанных есть паспорт Аргентины. Досудебное расследование было открыто Люблянской прокуратурой в декабре 2022 года. Утверждается, что оба мужчины служили в ГРУ и являются частью «спящей сети» российских шпионов. За шпионаж им грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет, а за подачу ложных данных — до трех лет лишения свободы. Какие-либо подробности о задержанных не приводятся.

Лаура Кеффер

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