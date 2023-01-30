Два человека пострадали в результате ДТП с нетрезвым водителем в Можге

29 января около 19:30 на улице Можгинская в Можге произошла дорожная авария с пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, нетрезвый 51-летний водитель «ВАЗ-2114», не пристегнутый ремнем безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda, после чего съехал в кювет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожного происшествия пострадал нетрезвый водитель. 37-летняя женщина на рулем Skoda также получила травмы.

В отношении водителя «ВАЗ-2114» составлены административные материалы. Автомобиль находится на специализированной стоянке.