Глава Балаково объявил о повышении стоимости проезда в муниципалитете

Власти Балаковского района Саратовской области объявили о повышении стоимости проезда в автобусах. Об этом сообщает глава района Сергей Грачев.

С 1 февраля на муниципальном маршруте регулярных перевозок №15 стоимость проезда увеличится с 25 до 27 руб. при безналичной оплате и с 27 до 30 руб. при оплате наличными. На пригородных маршрутах в границах Балаковского района стоимость проезда увеличится с 3 руб. до 3 руб. 30 коп. за один км.

Также повысится стоимость проезда на маршрутах №№9, 9а, 22 и №10 – с 27 до 30 руб. при наличной и безналичной оплате.

Со 2 февраля поднимется стоимость проезда до 30 руб. при наличной и безналичной оплате на маршруте №10а, с 3 февраля - до 30 руб. при любой форме оплаты маршрутах №5 и №7.

С 6 февраля до 30 руб. при безналичной и наличной оплате повысится стоимость проезда на маршруте №21.

С 1 мая изменяются регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа троллейбусами с 25 до 27 руб. при безналичной оплате и с 27 до 30 руб. при наличной оплате.

Марина Ковалева