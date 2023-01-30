На капремонт гимназии в Нефтекамске и лицея в Сибае направят до 242 млн рублей

В Башкирии на двух конкурсах 16 февраля планируют выбрать подрядчиков капитального ремонта гимназии №1 Нефтекамска и Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева в Сибае, сообщается на сайте госзакупок. Администрация Нефтекамска планирует направить на капремонт гимназии 120,45 млн руб., сибайский лицей — 122 млн руб. Средства будут выделены из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.

Капремонт гимназии в Нефтекамске необходимо завершить до 25 августа текущего года. Подрядчик должен провести строительные и монтажные работы. В частности, покрасить фасады, постелить линолеум, произвести гидроизоляцию стен, установить оконные блоки. В лицее в Сибае до 15 августа необходимо отремонтировать канализацию, водоснабжение, отопление, электроснабжение и провести общестроительные работы.

Майя Иванова

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