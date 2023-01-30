Глава красноярских коммунистов призвал президента РФ вернуть Волгограду название Сталинград

Первый секретарь красноярского регионального отделения КПРФ Андрей Новак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду название Сталинград. Текст обращения подписал также председатель правления краевого отделения организации «Русский лад» Владимир Бедарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sobranie.info, Коммерсантъ Фото: sobranie.info, Коммерсантъ

«В год 80-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками на берегах Волги, учитывая национальный подъем патриотизма в противодействии агрессии коллективного Запада, целью которого является разрушение России, наступил ключевой момент для принятия этого важного стратегического решения»,– говорится в документе.

Просьба объясняется необходимостью восстановления, по мнению ее авторов, исторической справедливости. Они также считают, что переименование укрепит позиции России на международной арене.

Как сообщал «Ъ», в декабре прошлого года в Волгоградской области начал работу общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании Волгограда в Сталинград. На заседании совета губернатор Андрей Бочаров назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма» народа, но подчеркнул, что решение о переименовании должно приниматься «только на основании позиции жителей».

Волгоград назывался Сталинградом в 1925-1961 годы. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.

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Валентин Романов