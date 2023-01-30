Пристройку к школе №66 в Саратове требуют сдать к сентябрю

От саратовских чиновников требуют построить пристройку к школе №66 в Юбилейном к сентябрю этого года. Об этом во время визита на объект заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Возведение корпуса на 877 мест должно начать в ближайшее время. Средства на него выделили из федерального бюджета, однако чиновники до сих пор не получили заключение экспертизы и не провели конкурсные процедуры.

После строительства пристройки 66-я школа должна стать самой большой в Саратове – общее количество мест в ней увеличится до 1777.

Марина Ковалева