После аварии с четырьмя погибшими в Татарстане начали проверку

По факту ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане прокуратура проводит доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло накануне около 16:25 на 3 км автотрассы Бизяки — Ижевка. По предварительной версии, водитель иномарки ехал в направлении Менделеевска, но наехал на обочину, после чего его автомобиль развернуло и выбросило на «встречку», где произошло столкновение с отечественной машиной.

Водитель и двое пассажиров иномарки погибли на месте. Также смертельные травмы получил и пассажир другой машины. Еще одного водителя в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи.

На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов. Детали трагедии уточняются. По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования.

"Ъ-Казань"