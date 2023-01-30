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обновлено 10:14

И. о. замглавы Перми будет назначена начальник департамента

Начальник департамента экономической политики и промышленности Ольга Чеснокова будет назначена и. о. заместителя главы администрации Перми, сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии. Как ожидается, новый функционал перейдет к ней с 1 февраля.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Ранее в мэрии сообщали, что замглавы администрации Перми Виктор Агеев написал заявление об увольнении, с 1 февраля он будет назначен советником мэрии.

Господин Агеев проработал в должности 15 лет, он курировал строительство городских объектов, развитие туризма, реализацию экологических проектов.

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