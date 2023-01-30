В Татарстане от отравления угарным газом погибли двое человек

В Татарстане за вчерашний день произошли четыре случая отравления угарным газом. В результате двое человек погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает МЧС региона.

Один из инцидентов произошел в поселке Актюбинский Азнакаевского района в частной бане, где от отравления угарным газом скончались 78-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Еще два инцидента произошли в поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе. В частности, на улице 8 марта в частном доме отравились 30-летняя женщина, 83-летняя женщина и пятилетний мальчик, а на улице Кирова — 16-летний подросток. Его госпитализировали в больницу.

Еще один случай произошел в Казани на улице Белинского, где отравление угарным газом получила 12-летняя девочка. Ее доставили в ДРКБ.

"Ъ-Казань"