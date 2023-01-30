Больше 20% работодателей в Ижевске не принимают сотрудников с избыточной квалификацией

В столице Удмуртии 23% опрошенных работодателей не берут в штат специалистов с избыточной квалификацией, сообщает пресс-служба SuperJob. Данную позицию объясняют тем, что такой работник может быстро покинуть компанию из-за неудовлетворенности уровнем задач и доходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем 11% организаций Ижевска часто берут на работу избыточной квалификацией, поскольку такой человек быстро встроится в бизнес-процессы и сделает определенный объем работ. Еще 54% работодателей берут в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда.

Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось 19% ижевчан. Мужчины рассказывают об этом чаще женщин (22% против 17%), а также респонденты старше 45 лет.