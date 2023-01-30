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обновлено 09:20

Штраф за бездействие в борьбе с борщевиком может достичь 1 млн рублей

Краевое минагро инициирует увеличение штрафов за бездействие в борьбе с борщевиком. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Для усиления ответственности минагро разработало поправки в закон об административных нарушениях в Пермском крае. Они предусматривают увеличение штрафов: для граждан — в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — в размере от 150 тыс. до 1 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ситуация с распространением и борьбой с борщевиком Сосновского обсуждалась на выездном заседании регионального правительства под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, прошедшем в Куединском округе в ноябре 2022 года. «Растение распространяется большими темпами, и самое главное — уничтожить его за один год практически невозможно,— отметил тогда Дмитрий Махонин.— Три года назад в регионе этой проблемой никто не занимался. Мы этим занялись, и ежегодно увеличивали субсидии муниципалитетам на решение этого вопроса. Но такой подход оказался недостаточно эффективным из-за несвоевременности конкурсных процедур, а также из-за того, что часть земель на их территории находится в краевой и федеральной собственности. Тем не менее решать вопрос крайне важно. Поэтому мы приняли решение подходить к проблеме более комплексно».

По итогам заседания в Прикамье был определен единый орган — ГКУ «Центр развития агробизнеса», который будет вести работу по устранению борщевика на территории края. Минагро Прикамья будет наделено полномочиями по координированию работы.

В Прикамье также актуализируются карты мест произрастания борщевика в муниципалитетах. После завершения этого процесса собственникам земельных участков будут направлены уведомления о необходимости принятия мер по уборке опасного растения. В конце весны 2023 года начнется непосредственное уничтожение борщевика.

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