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обновлено 10:14

Количество выдворенных из Прикамья нелегальных мигрантов выросло в пять раз

В 2022 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю выдворили из региона за пределы РФ 101 иностранного гражданина. Это в пять раз больше показателя 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Среди выдворенных из Прикамья иностранцев — граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Кубы. Все выдворенные иностранцы находились в крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.

Выдворенным иностранцам будет закрыт доступ в Россию на пять лет. За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

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