В Тихорецке водитель «десятки» протащил по дороге инспектора ДПС

В Тихорецке задержали 25-летнего жителя станицы Фастовецкой, который протащил полицейского, зацепившегося за автомобиль, по дороге и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Инцидент произошел ночью 23 января на улице Воровского. Водитель ВАЗ-21102 не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке. Один из сотрудников догнал автомобиль на перекрестке, открыл дверь и попытался вытащить ключ из замка зажигания. В этот момент водитель нажал на газ, спровоцировав падение инспектора. Однако полицейский успел натянуть рычаг ручного тормоза и остановить автомобиль.

Анастасия Донскова

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