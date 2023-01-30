Мэрия Челябинска заключила договор о реновации участка со строительным рынком

Администрация Челябинска и ООО «Техника» заключили договор о комплексном развитии территории в Калининском районе, где сейчас расположен строительный рынок «Молоток». Здесь планируется построить один многоквартирный дом с подземной парковкой и торговым комплексом. Об этом сообщила заместитель главы города по правовым вопросам Надежда Рыльская на аппаратном совещании в мэрии 30 января.

Договор о КРТ участка площадью 0,58 га, расположенного в границах улиц Братьев Кашириных, Краснознаменная, Косарева и Партизанская, подписан по инициативе правообладателя – компании «Техника». Это уже шестой подобный договор в Челябинске. Срок реализации этого проекта составляет пять лет. На участке собираются возвести 40 тыс. кв. м жилья. Начало строительства запланировано на первый квартал 2024 года.