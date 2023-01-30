Главы Хакасии и Красноярского края оказались в «красной зоне» рейтинга политической устойчивости губернаторов

Компания «Минченко консалтинг» в своем очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» поместила в «красную зону» глав двух сибирских регионов – Валентина Коновалова в Республике Хакасия и Александра Усса в Красноярском крае. «Красная зона» означает высокую вероятностью отставки или поражения губернатора на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

«Для Коновалова переизбрание и вовсе выглядит миражом, характер кампании определит тактика Кремля по отношению к представителю КПРФ»,– говорится, в частности, в исследовании. По оценке «Минченко консалтинг», для Александра Усса дополнительную сложность представляет дело его сына Артема, который арестован в Италии по обвинению в обходе западных санкций.

Выборы глав Хакасии и Красноярского края пройдут осенью этого года. Одновременно руководителей регионов будут выбирать жители Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Алтайского края. В «Минченко консалтинг» считают, что непростыми выборы будут для новосибирского губернатора Андрея Травникова и алтайского – Виктора Томенко. В первом случае политологи отметили наличие элитных конфликтов, которые могут обостриться из-за возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Во втором случае – претензии Кремля к социально-экономическим показателям региона.

«Еще один губернатор от парламентской системной оппозиции (СРЗП) – Александр Бурков, как ожидается, попробует переизбраться на второй срок в Омской области. Сам факт того, что Бурков не представляет «партию власти», может сгладить традиционно высокий протестный фон в регионе. Тем более на прошлых выборах Бурков набрал 83,6% голосов, а на федеральных выборах обеспечил вполне сносный результат для «Единой России», демонстрируя высокий уровень лояльности федеральному центру»,– отмечается в исследовании. В Кемеровской области его авторы прогнозируют «комфортную» для действующего губернатора Сергея Цивилева избирательную кампанию.

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Валерий Лавский