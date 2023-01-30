В Краснодаре 18% компаний не берут на работу слишком опытных сотрудников

В Краснодаре 18% предприятий не трудоустраивают соискателей с избыточной квалификацией. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Специалисты отдела кадров этих организаций отмечают, что такие сотрудники могут быстро покинуть компанию из-за недостаточного уровня задач и оплаты труда.

Иногда к трудоустройству высококвалифицированного специалиста прибегают 56% компаний. Часто берут на работу избыточно квалифицированных сотрудников 11% предприятий. Там это объясняют нуждой организации в кадрах, готовых быстро влиться в бизнес-процессы и выполнить большой объем работы, что обеспечит стремительный карьерный рост.

Исследователи отмечают, что с начала СВО число компаний, готовых принять на работу опытных сотрудников, в Краснодаре выросло на 4%.

Об отказах в работе из-за излишнего опыта сообщили 29% соискателей. Мужчины сталкиваются с этим чаще женщин (35% против 23%). Регулярно сталкиваются с подобными отказами представители более старшего поколения. Респондентов в возрасте от 45 лет больше, чем опрошенных в возрасте до 34 лет, на 18%.

Анастасия Донскова

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