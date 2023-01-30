Почему выгодно купить квартиру в готовом доме?

Покупка квартиры в готовом доме – это удобно и выгодно, ведь не нужно ждать, пока дом достроится, и, что важно для многих, тратить деньги на съемное жилье. Также неоспоримым преимуществом является гарантия покупателя, что дом уже введен в эксплуатацию, а значит, исключен риск недостроя.

А покупка квартиры в сданном доме напрямую от Застройщика по ипотеке – это двойной бонус! Ведь на сегодняшний день по ипотеке с господдержкой действует комфортная ставка от 7,4%1 годовых, а для покупателей с детьми – семейная ипотека по ставке от 4,5%2 годовых. Для сравнения, при покупке квартиры на вторичном рынке или квартиры в ЖК SMART City3, но от физического лица (перепродажа) ставка будет выше минимум на треть и составит от 10,4%4.

Почему еще покупатели останавливают свой выбор на ЖК SMART City? Данный объект имеет перспективу роста цены вследствие образования новой, значимой для города транспортной артерии, работа по которой уже запущена. Речь идет о строительстве на месте перекрестка двухуровневой развязки, где шоссе Космонавтов пойдет эстакадой над улицей Крисанова, которая соединится с Карпинского. Пробки исчезнут, а Индустриальный район получит прямой выход в центр. По словам Максима Киса, начальника Пермской дирекции дорожного движения: «Самое главное значение данного проекта – то, что появляется прямая связь улицы Карпинского с центром города, с улицей Пушкина».

Соответственно, квартиры в ЖК SMART City станут еще более ценными и привлекательными.

Жилой квартал SMART City на ул. Стахановской, 52а, уже введен в эксплуатацию, и вы можете вживую оценить продуманные до мелочей дизайнерские решения и комфорт его общественных пространств: просторных холлов, уютного лобби, колясочной, подземного паркинга. Внутри все помещения находятся под видеонаблюдением.

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Только посмотрите на просторные и красивые холлы в стиле Hi-Tech с уютной зоной отдыха, где вы можете в приятной атмосфере провести встречу, ожидать такси или курьера или даже отдохнуть в непогоду!

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Мы предусмотрели просторные колясочные, где вы сможете хранить велосипеды, коляски и санки, не загромождая балкон или прихожую, а просторный двухуровневый подземный паркинг с видеонаблюдением и бесключевым доступом станет надежным домом для вашего автомобиля.

Приобретая квартиру в готовом доме, вы получаете уникальную возможность «примерить» на себя квартиру: оценить вид из окна, этажность и сориентироваться по количеству квадратных метров. В числе последних квартир в ЖК SMART City остались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 39,8 до 73,8 кв. м. В квартирах осуществлена предчистовая отделка: проведена электрика, оштукатурены стены, на полу – финишная стяжка. Это значит, что вся «грязная» работа позади – вам останется только реализовать любые свои дизайнерские решения, выбрав покрытия стен, пола и сантехнику.

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SMART City – это современный квартал с собственной инфраструктурой: небольшими магазинами формата «у дома», уютными кафе, аптекой, пекарней и другими необходимыми для жизни объектами. Главное здесь – безопасность, поэтому закрытая территория обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением. Попасть внутрь можно только с помощью магнитного ключа – вам не придется волноваться за своих детей, отпуская их играть на детскую площадку, расположенную на уникальном, «парящем» эко-дворе. Помимо детской зоны, для любителей спорта выделили зону воркаута.

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Чтобы покупка квартиры в ЖК SMART City стала для вас комфортной и доступной, мы предоставляем возможность приобрести новую квартиру в рассрочку с услугой реализации вашего вторичного жилья5. Не откладывайте решение о покупке, количество квратир и цены меняются стремительно! Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group6 по телефону 207-17-07 и забронируйте понравившийся вариант!

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Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 2 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн рублей. Погашение кредита – аннуитетными (равными) платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% – при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 тыс. до 14 млн рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита – аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 23.01.2023 и не является публичной офертой. «Клюква» – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. 3 Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 №1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица – первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ». Генеральная лицензия Банка России №328 от 01.09.2016 г. 4 Цель кредита – приобретение квартиры, комнаты или индивидуального жилого дома на вторичном рынке. Срок кредита – от 7 лет до 25 лет на приобретение квартиры, комнаты на вторичном рынке жилья. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры или комнаты и не менее 30% от стоимости приобретаемого жилого дома. Процентная ставка – от 10,4% годовых при оформлении страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни при наличии страхования титула, к указанным ставкам применяются надбавки: +2,0% – при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни при наличии титульного страхования, +0,5% – при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн рублей для г. Перми и Пермского края. Форма погашения – ежемесячные аннуитетные (равные) или дифференцированные платежи, начиная со второго месяца пользования кредитом. Кредит предоставляется АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Подробные условия – на https://www.klookva.ru/. 5 При условии заключения договора купли-продажи квартиры с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 2 до 3% от базовой цены квартиры, с учетом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи квартиры. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% и оплачен в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Последующие платежи должны составлять не менее 20 тыс. рублей и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчет по договору должен быть произведен не позднее 90-го дня рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробности – в отделе продаж PAN City Group. 6 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

ООО СЗ «МОСТ Сити Проект»