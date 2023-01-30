Проверку информации о едком запахе в Энгельсе взяли на контроль в СК России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки по информации о возможном нарушении экологического законодательства в Энгельсе Саратовской области.

По информации СУ СК, информацию о возможном нарушении оставила в комментарии в приемной председателя многодетная мать, проживающая в одном из микрорайонов города.

Она сообщила об ухудшении самочувствия и связала это с появлением преимущественно ночью и утром едкого химического запах на улице. Предположительно источник запаха находится на территории ОАО «Энгельсский авторемонтный завод».

В СУ СК по Саратовской области организовали проверку. Ее поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Марина Ковалева