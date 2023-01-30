В Ярославской области «Единая Россия» выиграла первые выборы 2023 года

Кандидаты от «Единой России» стали победителями довыборов депутатов муниципального совета Пошехонского сельского поселения Ярославской области. Результаты голосования публикует избирательная комиссия Ярославской области.
Фото: Избирательная комиссия Ярославской области
Первые для Ярославской области выборы 2023 года прошли 29 января в Пошехонском муниципальном районе. Голосование проводилось по двум многомандатных округам сельского поселения Пошехонье. В муниципальный совет избраны четыре кандидата, выдвинутые «Единой Россией»: Ольга Мешкова (57,93% голосов от числа принявших участие в голосовании), Елена Травникова (69,82%), Елена Григорьева (60,08%) и Ольга Полубабкина (43,99%).
Главной кампанией 2023 года в регионе станут выборы депутатов Ярославской областной думы. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.