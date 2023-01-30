В Челябинске в два раза выросло количество баков для раздельного сбора мусора

Количество контейнеров для раздельного сбора отходов в Челябинске за последние две недели выросло более чем в два раза. На сегодня региональный оператор – ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) установил более 1,7 тыс. желтых баков. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

По его словам, «наблюдается большая заинтересованность» жителей в раздельном сборе отходов, в связи с этим регоператор скорректирует графики вывоза желтых контейнеров, а в феврале купит еще один специальный мусоровоз. Сейчас отходы из баков для раздельного сбора вывозят в среднем раз в неделю.

Мэр Наталья Котова поручила провести дополнительную работу с ЦКС. «Действительно, жители Челябинска начали сортировать мусор. То, что появляется больше контейнеров это здорово, но теперь нужно графики скорректировать и весь это мусор вывозить»,– отметила глава города.