Один человек погиб в массовом ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае один человек погиб в результате крупной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ДТП, в обстоятельствах которого разбирается Госавтоинспекция, произошло в 7:40 на 197 км «Чуйского тракта» (Р-25).

По предварительным данным, водитель Hyundai, которая двигалась со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Водитель Mazda 6 остановился, чтобы помочь ей. Во время буксировки в обе легковушки въехал грузовик Man. От удара иномарки развернуло и в них врезалась Mazda Premacy.

В результате массовой аварии погиб пассажир Mazda 6, который вышел из машины прицепить трос для буксировки. Он скончался до приезда скорой.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев