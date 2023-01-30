В Сарапуле спасатели помогли подняться из коммунального раскопа женщине

Спасатели в Сарапуле помогли женщине, упавшей в выкопанную для ремонта водопровода яму. Как сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии, инцидент произошел вечером 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Прибывшие на место происшествия специалисты установили лестницу, после чего спустились в яму и помогли подняться пострадавшей. Затем женщину передали врачам скорой помощи.

Отмечается, что опасное место было огорожено в соответствии с необходимыми требованиями. Жителей просят быть осторожнее при движении в темное время суток.