В Удмуртии увеличилось число зарегистрированных браков и разводов

В Удмуртии на 1 января 2022 года численность населения региона составляла 1,48 млн человек. В том числе городского — 984,1 тыс. человек, сельского – 500,3 тыс., сообщает Удмуртстат. За январь-ноябрь численность населения уменьшилась на 5 507 человек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За 11 месяцев 2022 года в Удмуртии родилось 11 695 детей, что на 1 475 малышей меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Число смертей сократилось до 16 755 человек.

Всего в республику прибыло 13 760 человек, а выбыло за ее пределы 14 207 человек. Миграционная убыль составила 447 человек.

За 11 месяцев в Удмуртии заключили 7 599 браков, а также зарегистрировали 5 390 разводов. Количество записей о заключении браков оказалось на 201 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем число разводов увеличилось на 318.