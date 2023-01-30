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обновлено 10:15

В Удмуртии увеличилось число зарегистрированных браков и разводов

В Удмуртии на 1 января 2022 года численность населения региона составляла 1,48 млн человек. В том числе городского — 984,1 тыс. человек, сельского – 500,3 тыс., сообщает Удмуртстат. За январь-ноябрь численность населения уменьшилась на 5 507 человек

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За 11 месяцев 2022 года в Удмуртии родилось 11 695 детей, что на 1 475 малышей меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Число смертей сократилось до 16 755 человек.

Всего в республику прибыло 13 760 человек, а выбыло за ее пределы 14 207 человек. Миграционная убыль составила 447 человек.

За 11 месяцев в Удмуртии заключили 7 599 браков, а также зарегистрировали 5 390 разводов. Количество записей о заключении браков оказалось на 201 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем число разводов увеличилось на 318.

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