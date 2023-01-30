Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса

Электронная торговая площадка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» была названа среди победителей конкурса «Проект года», который уже в одиннадцатый раз проводит профессиональное сообщество Global CIO. Маркетплейс Магнитки выиграл в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность».



Григорий Щуров, директор ООО «Торговый дом ММК»



Комментируя итоги конкурса, директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров отметил: «Рынок электронной коммерции стремительно развивается с расширением цифровых каналов коммуникаций. И металлургическая отрасль в этом контексте не отстает: очевидно, что потребительские привычки меняются и производителям нужно меняться вместе с ними. Поэтому какое-то время назад мы решили создать с нуля и развивать онлайн-площадку, где будет представлена продукция компаний ПАО «ММК», ООО «Торговый дом ММК» и ОАО «ММК-Метиз» и которая даст возможность подключаться к ней другим производителям металлопродукции. В итоге сегодня маркетплейс Магнитки позволяет напрямую без посредников купить по оптовым ценам в удобном формате в несколько кликов продукцию компаний Группы ПАО «ММК» и наших партнеров. При этом заказ можно оформить как, например, на коробку гвоздей, так и на большие объемы продукции».

Структура каталога электронной торговой площадки ММК отражает особенности представленного товара и имеет удобную для пользователей иерархию номенклатуры. Динамическая подсказка наименования продукции при поиске в каталоге происходит на основе данных из карточки товара. Действия потребителя на маркетплейсе облегчают геозависимые характеристики контента, проработанные сценарии покупки мерного товара и сценарии продаж с учетом мерно-весовых характеристик.

Особое внимание в проекте было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица, и во втором случае доступ к личному кабинету может быть оформлен сразу для нескольких человек. В личном кабинете представлена история заказов, разделы «Аукционы», «Сертификаты качества» (для каждой позиции отображается сертификат либо на всю партию, либо на единицу товара) и другие.

Клиенты маркетплейса ММК могут воспользоваться несколькими сценариями быстрого заказа, выбрать варианты доставки в зависимости от склада и типа продукции с автоматическим расчетом стоимости. Розничным покупателям доступна оплата банковскими картами и по счёту, юридические лица также могут совершить покупку в кредит в с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.

Развитие электронной торговой площадки позволило Магнитогорскому металлургическому комбинату не только сократить цепочку между производителем и конечным потребителем, но и увеличить долю онлайн-покупок, автоматизировать продажи, а также повысить узнаваемость предприятий, входящих в Группу ПАО «ММК».

«Важным показателем качества и удобства маркетплейса ММК является двукратный рост объемов реализации продукции через электронную площадку в 2022 году по сравнении с предыдущим. Постоянные улучшения, направленные на повышение удобства, привлекательности для покупателей, расширение пользовательского функционала позволят привлечь новых клиентов и увеличить объемы он-лайн продаж», отмечает Григорий Щуров.

Организатором конкурса «Проект года», задачей которого является консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации, является профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO. Лауреатов в нескольких номинациях и категориях ежегодно выбирают эксперты ИТ-отрасли. В 2022 году победителем в номинации «Лучшее RPA-решение в металлургии» стал «Цифровой офис сопровождения поставок металлолома на ПАО «ММК».

Маркетплейс ММК также является победителем конкурса «Лучший интернет-проект среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ» журнала «Металлоснабжение и сбыт» в номинациях «Мобильность» и «E-commerce».