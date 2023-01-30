В Крыму до конца года откроют 10 подстанций скорой помощи

В Крыму до конца текущего года планируют открыть 10 новых подстанций скорой помощи. Об этом заявил замдиректора по хозяйственным вопросам ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Владимир Борисенко в эфире «Керчь.ФМ».

На строительство каждого объекта предусмотрено по 100 млн руб. Площадь подстанций будет варьироваться от 100 до 700 кв. м. Первые объекты откроют в поселках Первомайском и Раздольном.

Согласно проекту, подстанции будут полностью укомплектованы необходимым оборудованием для работы медиков скорой помощи. Кроме того, в ходе работ проведут благоустройство территории.

Анастасия Донскова

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