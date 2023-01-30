КСП Челябинской области проверит расходы учреждений профобразования на безопасность

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проведет аудит эффективности расходов на обеспечение безопасности в региональных бюджетных учреждениях профессионального образования. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия планируется проанализировать существующие угрозы безопасности, оценить полноту нормативной базы и проверить эффективность расходов на обеспечение безопасности в учреждениях. Сегодня в Челябинской области работают 65 организаций профессионального образования, из них 44 подведомственны министерству образования и науки региона.