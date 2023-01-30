OMODA C5 В «Сатурн-Р-АВТО»

Футуристичный фастбэк-кроссовер С5 марки OMODA представлен и доступен в дилерском центре «САТУРН-Р-АВТО» на Спешилова, 104а!

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С5 разработан в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство, как эксперимент – с концепцией, цветом, формой. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулем.

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OMODA C5 представлен в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом – бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л. с. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9,9 секунды. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном режиме – 7,1 литра и в городском – 9,5 литра. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

Станьте одним из первых обладателей OMODA C5 на уникальных условиях:

– выгода по программе Trade-in;

– авторассрочка 0% до 30 месяцев.

Получите персональное предложение от официального дилера OMODA, компании «САТУРН-Р-АВТО»!

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00

Сайт: omoda-saturn-r.ru

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104а.

Ждем вас в гости!

ООО «Сатурн-Р-АВТО»