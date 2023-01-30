Родителей, державших дочь на цепи, приговорили к трем годам условно

В Красноярском крае за жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком минусинским городским судом родителям, приковывавшим дочь металлической цепью к батарее, назначено три года и два месяца условно. Супружескую пару судили по двум статьям - неисполнение обязанностей по воспитанию дочери (ст. 156 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2022 года родители привязали дочь цепью к металлической трубе отопления из-за опоздания после прогулки, а сами уехали по личным делам. Такими методами воспитания родители пользовались до июля 2022-го.

Известно, что в семье на воспитании находится еще пятеро детей. Семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая алкоголем. Обоих родителей неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Прокуратура решает вопрос об обращении в суд с иском о лишении родительских прав.

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Лолита Белова