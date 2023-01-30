В Норильске директора кредитного кооператива заподозрили в хищении у вкладчиков 14 млн рублей

Полиция Норильска возбудила уголовное дело в отношении руководителя кредитного кооператива, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Местонахождение подозреваемого устанавливается, сообщили в краевом главке МВД России.

По данным полиции, в период с 2017-го по ноябрь 2022 года руководитель кредитного кооператива похитил у клиентов организации более 14 млн руб. Финансист обещал инвестировать вклады в фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые площадки, а затем вернуть сумму внесенного вклада с прибылью по окончании действия договора.

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Илья Николаев