Глава Тувы назначил своего спецпредставителя по вопросам СВО

В структуре исполнительной власти Республики Тыва появилась должность специального представителя главы региона по вопросам специальной военной операции (СВО). Ее занял Тимур Куулар, до этого работавший заместителем председателя республиканского правительства по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Куулар, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Фото: Правительство Республики Тыва Тимур Куулар, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Фото: Правительство Республики Тыва

«Назначение обусловлено опытом, наработанным в ходе неоднократных выездов Куулара в зону проведения СВО и обширными связами с военнослужащими из разных подразделений Вооруженных сил России»,– говорится в сообщении пресс-службы тувинского правительства.

Заместителем председателя главы правительства вместо Тимура Куулара назначен Виталий Бартына-Сады. Подполковник милиции в отставке в последнее время работал полномочным представителем главы региона в верховном хурале, а ранее являлся депутатом республиканского парламента, руководителем комитета по безопасности, правопорядку и приграничным вопросам.

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Валерий Лавский