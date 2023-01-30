Мэр Новосибирска пообещал усилить контроль за уборкой улиц от снега

Глава Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что контроль за уборкой территории города от снега будет усилен. По его словам, ежедневно за пределы города вывозится до 20 тыс. тонн снега (за неделю – более 140 тыс. куб. м), работают более 400 единиц дорожной техники, включая более 100 единиц привлеченной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Хозяйствующие субъекты откликнулись на просьбу о помощи. Но, к сожалению, некоторые не только не откликнулись, но и плохо содержат свои территории. Вместе с надзорными органами проводим контроль таких территорий. Организации, нарушающие требования по содержанию, будут привлечены к административной ответственности. Учитывая, что снегопады продолжаются, этот контроль будет усилен», - сказал мэр на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор Андрей Травников поручил минтрансу региона оказать помощь городу в уборке снега. «Придется более оперативно действовать. Региональные дороги нужно расчищать, но на некоторых региональных дорогах интенсивность движения ниже, чем на трассах в Новосибирске. Имеет смысл снизить темпы уборки на ряде региональных дорог. Сегодня поручаю принять соответствующие решения», - сказал он.

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Анна Егорова