Кандидат «Единой России» выиграл выборы депутата алтайского заксобрания от округа №5

Единоросс Дмитрий Беляев выиграл выборы депутата законодательного собрания Алтайского края в одномандатном округе №5. Голосование состоялось 29 января.

Предварительные результаты выборов опубликованы в ГАС «Выборы». По ее данным, господин Беляев набрал 4,7 тыс. голосов избирателей. Он заметно опередил финишировавшего со вторым результатом представителя КПРФ Сергея Сергиенкова (1,1 тыс.). Всего за депутатский мандат боролись пять человек. Явка составила около 20%.

Выборы в округе №5 были назначены после смерти депутата от КПРФ Петр Тютюнникова в июле прошлого года. Избирательный округ включает территории Крутихинского и Каменского районов.

Дмитрий Беляев являет гендиректором ООО «ТД Комплекс Агро». После его победы фракция «Единой России» в заксобрании увеличится до 32 депутатов (всего в краевом парламенте – 64).

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Валерий Лавский