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Коммерсантъ FM
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В Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой Орел»

27 января 2023 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI ежегодная церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел». Церемонию совместно провели учредитель премии Национальная Академия кинематографических искусств и наук России и официальный партнер с 2016 года ювелирная компания Mercury. В этом году Mercury изготовила 40 наград в виде орла из позолоченного серебра на пьедестале из итальянского мрамора с золотым логотипом компании. Торжественную церемонию вручения премии открыл режиссер, Народный артист Российской Федерации, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, а ведущими стали журналист Дарья Златопольская и Народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов. Победителей в номинациях публике представили актрисы Анна Снаткина, Татьяна Лютаева, Марина Зудина, Екатерина Климова и Александра Урсуляк, а также кинооператор Эдуард Гимпель и режиссер Петр Буслов.

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Победители в номинациях на сцене

Победители в номинациях на сцене

Фото: Mercury

Анна Снаткина в серьгах и браслете Mercury

Анна Снаткина в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Марина Зудина в серьгах и браслете Mercury

Марина Зудина в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Номинант в категории «лучшая женская роль в кино», актриса Евгения Eрбакова в серьгах Mercury

Номинант в категории «лучшая женская роль в кино», актриса Евгения Eрбакова в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Победитель в номинации «Лучший актер онлайн сериала», актер Никита Ефремов в часах Chopard

Победитель в номинации «Лучший актер онлайн сериала», актер Никита Ефремов в часах Chopard

Фото: Mercury

Актриса Екатерина Климова в колье, серьгах и браслете Mercury

Актриса Екатерина Климова в колье, серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Номинант в категории «Лучшая актриса онлайн сериала», актриса Анна Слю в тиаре, серьгах, браслете и кольце Mercury

Номинант в категории «Лучшая актриса онлайн сериала», актриса Анна Слю в тиаре, серьгах, браслете и кольце Mercury

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль на телевидении», актриса Юлия Хлынина в колье, серьгах и кольце Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль на телевидении», актриса Юлия Хлынина в колье, серьгах и кольце Mercury

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль второго плана», актриса Дарья Балабанова в серьгах Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль второго плана», актриса Дарья Балабанова в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Актриса и продюсер Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury

Актриса и продюсер Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury

Фото: Mercury

Владимир Вдовиченко и Елена Лядова в колье, серьгах и браслете Mercury

Владимир Вдовиченко и Елена Лядова в колье, серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Актриса Александра Урсуляк в серьгах Mercury

Актриса Александра Урсуляк в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Актриса Софья Присс в серьгах и браслете Mercury

Актриса Софья Присс в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Продюсер Дарья Лаврова в серьгах и браслете Mercury

Продюсер Дарья Лаврова в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

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Победители в номинациях на сцене

Фото: Mercury

Анна Снаткина в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Марина Зудина в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Номинант в категории «лучшая женская роль в кино», актриса Евгения Eрбакова в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Победитель в номинации «Лучший актер онлайн сериала», актер Никита Ефремов в часах Chopard

Фото: Mercury

Актриса Екатерина Климова в колье, серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Номинант в категории «Лучшая актриса онлайн сериала», актриса Анна Слю в тиаре, серьгах, браслете и кольце Mercury

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль на телевидении», актриса Юлия Хлынина в колье, серьгах и кольце Mercury

Фото: Mercury

Победительница в номинации «Лучшая женская роль второго плана», актриса Дарья Балабанова в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Актриса и продюсер Рената Пиотровски в серьгах и колье Mercury

Фото: Mercury

Владимир Вдовиченко и Елена Лядова в колье, серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Актриса Александра Урсуляк в серьгах Mercury

Фото: Mercury

Актриса Софья Присс в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

Продюсер Дарья Лаврова в серьгах и браслете Mercury

Фото: Mercury

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