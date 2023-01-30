27 января 2023 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась XXI ежегодная церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел». Церемонию совместно провели учредитель премии Национальная Академия кинематографических искусств и наук России и официальный партнер с 2016 года ювелирная компания Mercury. В этом году Mercury изготовила 40 наград в виде орла из позолоченного серебра на пьедестале из итальянского мрамора с золотым логотипом компании. Торжественную церемонию вручения премии открыл режиссер, Народный артист Российской Федерации, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, а ведущими стали журналист Дарья Златопольская и Народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов. Победителей в номинациях публике представили актрисы Анна Снаткина, Татьяна Лютаева, Марина Зудина, Екатерина Климова и Александра Урсуляк, а также кинооператор Эдуард Гимпель и режиссер Петр Буслов.
В Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой Орел»
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