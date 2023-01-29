В Курской области ранен электрик, который восстанавливал напряжение в поселке после обстрела

В ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района Курской области ремонтная бригада попала под минометный обстрел. В результате «легкое ранение» получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, на данный момент электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, за исключением одной улицы (14 домов), где работы планируют завершить завтра. «Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях»,- написал в своем телеграм-канале губернатор.

Около 14:00 дня он сообщал о минометном обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьского, в котором «зафиксировали 12 прилетов». Тогда никто из гражданских лиц не пострадал, но были повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без напряжения остались Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.

Андрей Цветков