«Автомобилист» в Ярославле обыграл «Локомотив» 0:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выездном матче в Ярославе одержал победу над местным «Локомотивом». Встреча завершилась с минимальным счетом — 0:1 (0:0; 0:1; 0:0).

Единственную шайбу смог забить защитник «Автомобилиста» Ник Эберт через 28 секунд после начала второго периода. Результативные передачи на свой счет записали Денис Баранцев и Сергей Широков. Ворота уральцев защищал Владимир Галкин.

Этой победой «Автомобилист» заработал два очка — теперь их 72. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает третье место, уступив лидерство «Сибири» и «Ак Барсу» (у них по 73 балла). До конца регулярного чемпионата КХЛ свердловчанам осталось провести 12 матчей, после чего начнется плей-офф.

Следующую встречу «Автомобилист» проведет во вторник, 31 января, в Нижнекамске с «Нефтехимиком». После этого команда вернется в Екатеринбург, где 3 февраля сыграет с челябинским «Трактором», 7 февраля — с подмосковным «Витязем», 9 февраля — с питерским СКА, а 11 февраля — с минским «Динамо».

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