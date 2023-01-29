Российский вертолет в Сомали обстреляла группировка «Аш-Шабаб»

Российский вертолет, который участвовал в гуманитарной миссии ООН в Сомали, был обстрелян в аэропорту Могадишо членами группировки «Аш-Шабаб» (имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ). Об этом сообщило посольство России в Джибути (по совместительству в Сомали). Никто не пострадал.

«В международном аэропорту города Могадишо был обстрелян находившийся на стоянке российский вертолёт АО "ЮТэйр – Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали»,— говорится в сообщении посольства, которое приводит «РИА Новости».

Инцидент произошел 23 января, посольство сообщило о нем только сегодня. По предварительным данным, к обстрелу причастны члены действующей в Сомали террористической группировки «Аш-Шабаб». Российские пилоты продолжают работу в Сомали в штатном режиме.

Анастасия Ларина