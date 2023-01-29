Schiaparelli задел за живое

Экоактивисты заступились за модный дом Schiaparelli. Ранее эпатажные наряды с головами зверей стали одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. На днях Ингрид Ньюкирк, глава американской организации PETA, которая выступает за этичное обращение с животными, назвала образы «фантастической инновацией». Свою новую коллекцию бренд представил на Неделе высокой моды в Париже. Одежду моделей украшали искусственные головы хищников в натуральную величину. После этого на модный дом обрушилась волна критики. Тему продолжит Сабина Адлейба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP Фото: Michel Euler / AP

Эпатажные костюмы с головами животных разлетелись на мемы еще до того, как модели Schiaparelli вышли на подиум. Как позже пояснят представители бренда, дизайнеров вдохновила «Божественная комедия»: у Данте лев, волк и леопард символизировали пороки — тиранию, жадность и честолюбие. Но зоозащитники аллегорию не оценили и в шквале негативных комментариев обвиняли марку в пропаганде охоты. Многие даже предполагали, что цена настоящих львиных туш на черном рынке взлетит, и, иронизируя, советовали заодно сделать костюмы из тел аборигенов.

Из-за волны негатива звезде телешоу и предпринимательнице Кайли Дженнер пришлось поставить ограничение на комментарии в соцсети — она надела «звериный» наряд в качестве гостьи показа. Сам модный дом выложил видео, на котором художники создавали муляжи из пены и шерсти, и подчеркнул, что ни одно животное не пострадало, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Оказалось, что все эти украшения были сделаны из натурального шелка и шерсти, с помощью пенорезины и других современных материалов. Это позволило сделать головы максимально приближенными к реальности. Вместе с тем пока до каких-то серьезных выступлений активистов дело не дошло».

Одной из первых бренд поддержала модель Ирина Шейк. В отдельном посте она похвалила художников за кропотливую работу. Сдержать напор экоактивистов, вероятно, помогла и зоозащитная ассоциация PETA. Неожиданно для многих ее президент Ингрид Ньюкирк увидела в экстравагантном решении дизайнеров выступление против трофейной охоты и отметила, что костюмы были полностью «веганскими».

На то, что бренд пока избежал отмены, могли повлиять и другие факторы, отметил глава модного дома Raschini Сергей Викулин. Он считает, что история могла быть удачно спланированной пиар-акцией: «Да, это на грани провокации, но самое главное — они достигли свою цель.

Тому, как Schiaparelli технично, филигранно привлекли внимание, даже стоит поучиться.

Обратите внимание на количество лиц, принимающих решения в области моды, которые сидели в первых рядах. Был, конечно, риск, что эти активисты объединятся и начнут широкую, мощную пиар-кампанию. Можно вспомнить историю, когда Кейт Аптон несколько лет назад своим постом обрушила акции Guess, заявив о том, что креативный директор компании Пол Марчиано, как ей показалось, лет десять назад после показа предложил ей поужинать. Но Schiaparelli — непубличная компания, ей до этих рисков фиолетово».

Вместе с тем эксперты сомневаются, что кейс Schiaparelli станет для модной индустрии показательным, как и в том, что бренду грозит бойкот, настигший другой модный дом — Balenciaga. В конце прошлого года его раскритиковали за фотосессию с детьми и БДСМ-атрибутикой. Американские СМИ подчеркивают, что марки работают в разных сегментах: Balenciaga при ее люксовом статусе можно встретить на уличных модниках. Schiaparelli же — бренд исключительно красных ковровых дорожек.

Осуждением в соцсетях трудно обрушить его продажи, подчеркнул редакционный директор издания The Blueprint Александр Перепелкин: «Чем известнее бренд, тем больше риск того, что он подвергнется хейту. В кейсе Balenciaga компания долго молчала и не очень корректно реагировала на события. Из-за этого она во многом потеряла продажи в предновогодний период, который очень важен. Сейчас же даже до заявления PETA влиятельные лидеры мнений и СМИ упоминали конфликт, но в него не вовлекались.

Между тем на американском рынке cancel culture все боятся, как огня. На европейском рынке, конечно, гораздо больше возможностей для диалога. Мне кажется, сейчас Schiaparelli показал только то, что творчество ничего не может ограничивать, и для того чтобы показать максимально реалистичное животное, сегодня необязательно ехать в Африку и убивать льва».

Однако стать самым обсуждаемым в соцсетях событием дня шоу Schiaparelli могло бы и без зоозащитников. Например, наряд с железной маской, в котором вышла одна из моделей, российские пользователи сравнили с памятником Аленке, установленном в Нововоронеже в 2020 году. Из-за пугающей наружности его спустя несколько дней демонтировали.

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Елизавета Скобцова