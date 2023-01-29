Полиция заинтересовалась пожертвованиями для оштрафованных за «Весну»

Сотрудники полиции стали звонить жителям регионов, которые пожертвовали деньги для закрытия штрафа уральцу (его имя не раскрывается), подозреваемому в сотрудничестве с движением «Весна» (признано экстремистским, внесено в реестр иноагентов). Об этом «Ъ» рассказал представитель проекта «РОСштраф», созданного для сбора средств для погашения штрафов по «политическим» статьям.

По словам собеседника «Ъ», оперативник уголовного розыска интересовался, знаком ли отправитель средств с оштрафованным уральцем лично. В «РОСштраф» поступила информация о двух таких случаях. Представитель проекта считает, что в отношении оштрафованного уральца могут пытаться возбудить уголовное дело об экстремизме — за поддержку «Весны».

Молодежное демократическое движение «Весна» с 11 октября 2022 года включено в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а с 14 октября внесено в реестр иностранных агентов. После начала специальной военной операции России на Украине движение организовывает антивоенные митинги и призывает граждан к участию в них.

«РОСштраф» — проект уральского политолога Федора Крашенинникова (внесен в список иностранных агентов), который сейчас живет за границей.

Василий Алексеев, Екатеринбург