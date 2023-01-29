В Перми продается банкетный за 55 млн рублей

В Свердловском районе Перми, на ул. Куйбышева, 140б, продается банкетный зал «Джулия». Как указано на сайте Avito.ru, помещение площадью 880 кв. м стоит 55 млн руб. Объект недвижимости является непрофильным активом Сбербанка. Помещение на ул. Куйбышева, 140б, занимает полностью 3-й и 4-й этажи административного здания и имеет отдельный вход.

Банкетным залом «Джулия» управляет компания «Территория торжества». Как указано в официальной группе общества в соцсети «ВКонтакте», «Территория торжества» проводит банкеты в зале «Джулия», в помещениях La club на ул. Героев Хасана, 105/3а, и в БЦ «Серго» на ул. Монастырской, 61. Известно, что пространство для проведения праздников La club ранее принадлежало предпринимателю Ларисе Механошиной. Сбербанк продает и этот объект за 76 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, госпожа Механошина занимается деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях. Предпринимательница является владельцем и руководителем ООО «Бриллиант 96» (деятельность ресторанов), управляющего площадкой» в БЦ «Серго». Лариса Механошина числится также учредителем ООО «Банкетный зал» — эта компания тоже занимается ресторанной деятельностью.