В Сочи открыт памятник председателю горкома Петру Бажанову

Памятник бывшему градоначальнику Петру Бажанову появился на сочинском стадионе им. Славы Метревели, сообщает пресс-служба курортного города. Петр Бажанов являлся председателем горисполкома Сочи с 1963 по 1971 годы. В 1968 году по его инициативе был построен стадион вместимостью более 10 тыс. мест, который впоследствии был назван в честь сочинского футболиста Славы Метревели.

Министр спорта РФ Олег Матыцин направил поздравительный адрес к торжественному событию, в котором было отмечено, что благодаря инициативе Петра Бажанова Сочи получил исторический спортобъект, который позволял проводить в том числе и международные турниры.

С 2006 года стадион является частью спортивных объектов ФГБУ «Юг Спорт» Минспорта России. Сегодня здесь возможно проведение всероссийских и международных состязаний по более чем 40 видам спорта.

Андрей Ульченко

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