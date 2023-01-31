Новый цифровой порядок

Санкционное давление в значительной степени повлияло на процессы цифровизации российской экономики. В условиях приостановки деятельности западных компаний на территории РФ, а также невозможности приобрести зарубежные IT-продукты и «железо» вновь серьезно встал вопрос об ускорении импортозамещения для обеспечения технологической независимости. В том, как экономика РФ будет достигать цифровой зрелости в изменившихся геополитических условиях, разбиралась корреспондент Business Guide Марина Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году IT-рынок может упасть по сравнению с 2021 годом на 39%, достигнув $19,1 млрд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2022 году IT-рынок может упасть по сравнению с 2021 годом на 39%, достигнув $19,1 млрд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для отечественной цифровой экономики итоги 2022 года оказались крайне неоднозначными. «С одной стороны, российская IT-индустрия претерпевает серьезную трансформацию. Прошлый год отмечен уходом или приостановкой деятельности крупнейших мировых вендоров (например, Microsoft, NVidia, Oracle, IBM), трудностями с развитием отечественных проектов в условиях экономической неопределенности. Российские компании столкнулись с невозможностью продления лицензий на иностранное ПО, наблюдались проблемы с приобретением серверных мощностей»,— замечает советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

На фоне перечисленных вызовов объем российской IT-индустрии по итогам 2022 года может сузиться. Так, согласно предварительной оценке IDC, в 2022 году IT-рынок может упасть по сравнению с 2021 годом на 39%, достигнув $19,1 млрд. «С другой стороны, на фоне санкционной политики цифровизация не только не остановилась, но и получила мощный стимул для развития. В условиях сужения конкуренции российские IT-компании стали гораздо устойчивее»,— уверен господин Федоров. Вместе с тем нельзя забывать и о серьезной «просадке по кадрам». Так, по данным Минцифры, в 2022 году из России уехало около 100 тыс. IT-специалистов. «У хороших IT-кадров "нет ни флага, ни гимна", поэтому, когда им предлагают лучшие условия, они соглашаются»,— замечает Тимур Алимханов, сооснователь веб-интегратора StepUp.

Зависит от зрелости

Собеседники издания подчеркивают, что последствия санкционного давления разнятся в зависимости от цифровой зрелости отдельных компаний и отраслей. По словам Дмитрия Тортева, члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ, ускоренными темпами продолжается цифровизация госзакупок и всего сегмента госзаказа в целом. «Текущая работа идет в двух направлениях. Во-первых, это вовлечение в цифровой конкур микробизнеса через дальнейшее развитие идеи малых закупок на региональных агрегаторах. Во-вторых, это цифровизация гособоронзаказа, когда все необходимые данные, в том числе и по нормированию прибыли, автоматически через закрытую часть портала госзакупок поступают в профильные ведомства»,— говорит господин Тортев. Он ожидает, что «в цифру» в 2023 году будут ускоренно переходить и новые российские территории, где сейчас установлен переходный режим проведения госзакупок.

«Для госорганизаций возросший спрос обусловлен нацпрограммой "Цифровая экономика", в рамках которой они начали переходить на ведомственные программы цифровой трансформации и разрабатывать собственные стратегии»,— поясняет Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса в области создания ПО КРОК. Помимо государственных структур, эксперты отмечают курс на цифровизацию и у промышленного сектора. Алексей Пелевин, основатель Pravo Tech, добавляет, что активнее всего диджитализируются изначально технологичные отрасли: телеком и IT. «Но и более традиционные бизнесы, например, девелоперы и фармкомпании, также явно активнее цифровизируют деятельность»,— уточняет он.

Иван Денисов, генеральный директор компании GTLogistics, замечает некоторое ускорение цифровой трансформации в логистике — как складской, так и транспортной.

«Если говорить об актуальных запросах крупных игроков с уже зрелой IT-инфраструктурой, готовой к внедрениям, то мы фиксируем спрос на внедрение систем принятия управленческих решений, в основе которых лежат математические модели и ИИ. Все больше крупные компании смотрят на внедрение IoT-платформ для мониторинга состояния оборудования и принятия превентивных мер: обслуживания или ремонта»,— делится мнением господин Смирнов.

При этом санкционные процессы выявили уязвимость в банковском секторе, который традиционно считается довольно продвинутым с точки зрения цифровизации. Например, это касается отсутствия отечественного ПО для банкоматов, систем денежных переводов и системы платежей, указывает Александр Стекольников, член комитета по цифровой экономике общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». «Так что весной, пожалуй, можно было говорить об определенном замедлении цифровизации, потому что пришлось решать проблемы с текущими сервисами, а не думать о новых. Но это было временное явление, как показал опыт»,— напоминает господин Денисов.

Ставка на отечественное

Уход из России около двух сотен зарубежных IT-продуктов в течение 2022 года, с одной стороны, не способствовал формированию хорошей основы для дальнейшей цифровой трансформации отечественной экономики, подчеркивают участники рынка. «Несмотря на то, что многие из ушедших решений неизвестны или непонятны рядовому пользователю, они формируют наиболее современную и производительную инфраструктуру, которая могла бы стать "скелетом" цифровой трансформации»,— рассуждает Евгений Ицаков, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС. С другой стороны, у оставшихся компаний и коллективов возникла уникальная возможность заместить ушедшие с российского рынка решения, продолжает он.

Александр Неверов, директор Института психолого-экономических исследований, соглашается с тем, что цифровая трансформация теперь требует большей локализации технологий и комплектующих на территории России. «Темпы замедлились на период импортозамещения и замены западных аналогов на китайские и свои. Кроме того, мы потеряли часть кадрового потенциала в этом сегменте. Но некритично. В остальном влияние оказалось положительным: реальная цифровизация теперь признана обязательным элементом, а стратегически она даже ускорилась»,— полагает он.

Вместе с тем собеседники издания предостерегают от возможных рисков замещения западных решений восточными. «Не стоит наступать на одни и те же грабли. Разворот на Восток очевиден и практически безальтернативен. В основном на рынке цифровых технологий массово представлены китайские решения вполне подходящего качества и стоимости, однако развиваться отечественной цифровой экономике следует по иному сценарию»,— считает Сергей Гатауллин, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ. По его мнению, необходимо реализовывать полный цикл отечественного производства цифровых продуктов — от этапа создания и пилотирования технологии до полномасштабного внедрения и поддержки конечного цифрового продукта не только в российскую, но и в глобальную экономику.

Эксперты также считают наивным полагать, что технологического суверенитета можно добиться одномоментно: западные технологические решения десятилетиями оттачивались на предпочтениях потребителей, завоевывая в конкурентной борьбе доли рынка глобальной цифровой экономики. «Нашему государству потребуется несколько лет упорной и напряженной совместной работы бизнеса и регуляторов в целях создания новой конфигурации экосистемы вендоров, диджитал-интеграторов и заказчиков, в которой будет необходимо занять свое место и современным университетам. Без раскрытия научно-технического потенциала ожидаемый результат достигнут не будет. При этом широкое научно-технологическое партнерство вузов и индустриальных партнеров сделает свое дело»,— убежден господин Гатауллин.

Господин Смирнов полагает, что ключевое значение для рынка в 2023 году будет иметь господдержка. «Достаточно большой объем финансирования сейчас предлагается выделить на поддержку и вендоров, и процесса внедрения их решений у заказчиков. Кроме того, на цифровизацию экономики повлияют требования к замене иностранного ПО на российское на значимых объектах критической инфраструктуры (ЗОКИИ). Также окажут влияние и более дальние требования по переводу всех ГИС на платформу "Гостех"»,— говорит он.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям и автоматизации процессов производства АО «ЦПТИ» Федор Петров полагает, что 2023 год будет ключевым для цифровой экономики России. «Мы должны будем понять, сможем ли найти системные и качественные решения по всем направлениям цифровизации. У нас нет шанса не справиться, просто нет другого пути жить и развиваться. Поэтому 2023-й станет драйвером лавинообразных цифровых преобразований, годом нашего цифрового суверенитета»,— заключает он.