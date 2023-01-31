Экстренное торможение

В прошлом году российский автопром столкнулся с очередной волной трансформации: иностранные автоконцерны приостанавливали работу в стране и один за другим консервировали конвейеры. Петербургский автокластер не стал исключением: Hyundai после простоя начал сокращать работников, на Nissan теперь будет производить продукцию АвтоВАЗ, а судьба Toyota до сих пор до конца неясна. О том, как автопром пережил прошлый год и каковы его перспективы, читайте в материале Business Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Nissan, с конвейера которого сходили Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, в 2021 году выпустил 45 040 машин, что на 17% больше, чем в 2020 году. После начала спецоперации на Украине предприятие прекратило работу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Завод Nissan, с конвейера которого сходили Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, в 2021 году выпустил 45 040 машин, что на 17% больше, чем в 2020 году. После начала спецоперации на Украине предприятие прекратило работу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце декабря вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что по итогам 2022 года производство автомобилей в России составит более 600 тыс. штук. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда объем производства превысил 1,5 млн машин. Господин Мантуров также указал, что ситуация в автопроме к концу года «начала стабилизироваться, несмотря на то, что этот сектор пострадал больше других отраслей промышленности».

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потери в автокластере оказались весьма ощутимыми: встали или полностью законсервировались конвейеры Hyundai/Kia, Nissan, Toyota, Scania, MAN, а перезапуск бывшего автозавода Ford, который был выкуплен компанией — поставщиком автокомпонентов Sungwoo Hitech Rus, и General Motors, принадлежащий «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) — «дочке» Hyundai, и вовсе отложен на неопределенный срок. «Сейчас петербургский автокластер свел выпуск машин заграничных брендов практически до минимума, приведя дальше по цепочке к галопирующему спаду их продаж на внутреннем рынке России»,— замечает промышленный эксперт Леонид Хазанов. Так, в соответствии с последними данными Петростата, оборот организаций сферы автопрома в Петербурге в январе — ноябре 2022 года сократился до 138,5 млрд рублей (–72,2% год к году), а в Ленобласти —до 8,8 млрд рублей (–51,9% год к году). В 2023 году до ухода на простой автозаводы успели выпустить немногим более 62 тыс. машин.

При этом годом ранее суммарный объем выпуска в городе составил 368,2 тыс. штук (+13,4% по сравнению с 2020 годом): тогда автопрому удалось выйти на доковидные показатели. Так, в прошлом году завод ХММР в Санкт-Петербурге выпустил 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% больше показателя 2020 года. На нем производятся Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В 2022 году на петербургском предприятии планировалось произвести более 240 тыс. автомобилей, однако с марта прошлого года завод корейского концерна находится в простое, а по сообщениям СМИ, в конце года приступил к сокращению рабочих. Вместе с тем под конец 2022 года стало известно о перезапуске линии по изготовлению кузовов для Hyundai Solaris. Правда, новые компоненты предназначены для экспорта в Казахстан.

Петербургский завод «Тойота Мотор» в Шушарах, где производили Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4, в свою очередь, сообщал, что в 2021 году увеличил производство на 20%, до 80 814 автомобилей. В марте 2022 года выпуск автомобилей на площадке был приостановлен, а в сентябре стало известно о ее закрытии. Официальной причиной была объявлена невозможность поставок необходимых комплектующих. При этом актив было намерено приобрести подконтрольный Минпромторгу НАМИ, но впоследствии сделка была отменена. Вместе с тем в декабре Денис Мантуров заявил, что решение о дальнейшей судьбе предприятия «уже на выходе». В январе текущего года компания Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников закрывающегося завода. При этом, по данным квартального отчета автопроизводителя, потери от полного прекращения производства в России составили $650 млн.

Завод Nissan, с конвейера которого сходили Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, в 2021 году выпустил 45 040 машин, что на 17% больше, чем в 2020 году. После начала спецоперации на Украине предприятие прекратило работу, объявив простой до конца года. В октябре 2022 года стало известно, что исполнительный комитет японского автоконцерна одобрил продажу активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице НАМИ. В начале декабря господин Мантуров заявил, что управлением петербургской площадкой компании Nissan займется АвтоВАЗ, а начале 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов уточнил, что завод перейдет в собственность компании «в январе-феврале». Также в пресс-службе российского автоконцерна добавили, что на производственной площадке могут выпускаться автомобили с двигателями внутреннего сгорания, в частности — разработанной концерном «Алмаз-Антей» модели E-Neva. Nissan при этом оценил собственные потери в $700 млн.

Схожая ситуация наблюдается и в других регионах России, где локализованы автопроизводства. Так, например, в Москве и области закрылись автозаводы Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis и Renault. «А если не относить калужские заводы Volkswagen и Stellantis к Подмосковному региону, то получится, что самые большие потери в текущем году были именно в автопроме Санкт-Петербурга»,— указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

При этом западные концерны уходят, даже несмотря на гигантские убытки. Так, по сообщениям экспертов, Renault потерял €2,3 млрд, «корректировка деятельности в России» стоила Mercedes-Benz Group, продавшего свой подмосковный завод дилеру «Автодом», €1,4 млрд (у компании в РФ было налажено производство как легковых, так и грузовых автомобилей), убыток Mazda Motor, доля которой в совместном предприятии на Дальнем Востоке будет передана партнеру — компании «Соллерс Авто», составит €81,7 млн, Volvo Trucks, закрыв завод по производству грузовиков в Калуге, потеряла до $423 млн. Правда, большинство автоконцернов оставляет за собой потенциальную возможность вернуться.

По словам Дениса Мигаля, СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto, тольяттинский АвтоВАЗ неоднократно останавливал выпуск новых авто из-за нехватки электронных компонентов весной 2022 года, а в июне перешел на выпуск упрощенных моделей своих автомобилей. Пытаются восстановить работу УАЗ и ГАЗ. «При этом на заводе АвтоВАЗ сумели оперативно решить вопросы с поставками комплектующих и в 2023 году планируют запустить производство Lada Vesta нового поколения и возобновить производство Lada Largus, а также решить вопрос с отсутствием в автомобилях антиблокировочной системы тормозов»,— уточняет господин Мигаль. По мнению экспертов, в следующем году марка Lada останется «движущей силой» на российском авторынке. В настоящее время завод производит автомобили Granta, Niva Legend и Niva Travel. Но одним из главных событий автомобильного рынка в прошлом году стало возвращение марки «Москвич», серийная сборка которого была начата в конце ноября на заводе, ранее принадлежащем группе Renault. Ранее он был национализирован в собственность столичного правительства.

Господин Хазанов считает, что в 2023 году производство автомобилей в России будет постепенно расти, хотя и вряд ли сможет полностью компенсировать обвал, зафиксированный в 2022 году. «Среди проблем, которые предстоит решить отечественному автомобилестроению,— снижение зависимости от импорта компонентов, сократившегося из-за санкций. Возможным способом ее решения является их реверс-инжиниринг с последующим размещением заказов на отечественных предприятиях»,— полагает эксперт.

Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК «ВТБ Лизинг», напоминает, что уже несколько китайских марок объявили о выходе на российский рынок в 2023 году. Он уверен, что имеющиеся игроки из КНР будут наращивать импорт и производство.

Господин Чернов полагает, что восстановление рынка автопроизводителей в России может занять несколько лет, а если геополитическая ситуация будет оставаться напряженной, то замещаться китайским и российским автопромом, что мы уже наблюдаем в 2022 году (национализация заводов), рынок может даже десятки лет.

Минпромторг, в свою очередь, уже представил стратегию развития автомобильной промышленности в России до 2035 года, основной целью которой является обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности. По словам господина Мантурова, в ее рамках доля российских автомобилей на внутреннем рынке должна увеличиться с 40 до 80% к 2030 году. При этом необходимый объем инвестиций на период 2023–2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов оценивается в 2,7 трлн рублей.

Марина Ковалева