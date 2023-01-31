Страховое сокращение

Петербургский рынок страхования продолжает адаптироваться к санкционным условиям. Страховщики прогнозируют дальнейшее сокращение спроса на услуги и рост их стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди наиболее пострадавших направлений на рынке страхования — каско и соответствующие кросс-продукты. Основная причина — падение продаж новых автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Среди наиболее пострадавших направлений на рынке страхования — каско и соответствующие кросс-продукты. Основная причина — падение продаж новых автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам января — сентября 2022 года петербургские страховщики увеличили сборы на 1,4%, до 113,4 млрд рублей, тогда как в целом по стране рынок сократился на 1,8%. Неплохая ситуация в страховании жизни (+7%), каско (+12% против +8,5% по стране), страховании грузов (+29,5% против +26,8% по России) и имущества предприятий (+35,2% против +8,1% по стране), перечисляет Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс-страхование». С другой стороны, заметно сильнее, чем в среднем по РФ, сократился сегмент страхования от несчастных случаев (–57,6% против –29,3%), а ДМС росло чуть медленнее (+6,4 против +7,8%), добавляет она.

Объем выплат в Петербурге за девять месяцев увеличился на 13%, до 66 млрд рублей. На объемы выплат по каско и ОСАГО повлиял рост стоимости запчастей, по ДМС — медицинская инфляция, отмечает госпожа Никифорович.

В рамках общих трендов

Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области, среди наиболее пострадавших направлений называет каско и соответствующие кросс-продукты. Основная причина — падение продаж новых автомобилей. Остальные виды, по мнению эксперта, скорее находились в стагнации. В третьем квартале стала расти стоимость ОСАГО: страховщики реагировали на удорожание запчастей изменением базовой ставки в рамках тарифного «коридора». По мере снижения ставок кредитования начали расти сборы по ипотечному страхованию, небольшие темпы восстановления наблюдались в сфере страхования потребительского кредитования, добавляет господин Павлов. «По каско вырос объем страхования транспортных средств китайского производства, открылись новые площадки у традиционных дилеров. Каско юридических лиц в сегменте лизинга в третьем квартале практически восстановилось до уровней прошлого года»,— указывает он.

По словам госпожи Никифорович, страхование от несчастных случаев пока остается основным драйвером снижения рынка, так как объемы кредитования не растут. Но в третьем квартале наметился тренд на выправление ситуации. Среди наиболее успешных направлений — страхование грузов. В третьем квартале сборы в этом виде в Петербурге выросли по рынку на 30,2%.

«Развитие рынка Петербурга синергично общероссийским трендам. В целом мы видим рост страховых премий по страхованию жизни, однако в основном он произошел в третьем квартале, что связано с постепенным восстановлением инвестиционных стратегий за счет российских эмитентов. Традиционно Москва и Санкт-Петербург быстрее реагируют на такие тренды»,— отмечает гендиректор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.

Ситуация в сегменте страхования жизни в первую очередь объясняется санкционными ограничениями в части инвестирования и, как следствие, отсутствием спроса. Здесь сказались сокращение доходов населения и уход иностранных работодателей, говорит господин Лаппи. Также, по его словам, сохраняется тренд на сокращение затрат по ДМС: от программ работодатели не отказываются, предпочитая внедрять франшизы.

Как отмечает госпожа Никифорович, третий квартал оказался более прибыльным, чем предыдущие, за исключением ДМС: каско выросло на 7% (по России на 4,5%), ОСАГО на 14,5% (+17,2), ДМС упало на 13,7% (–0,1%), несчастный случай (НС) снизился на 4,1% (–8,6%), имущество предприятий и частных лиц выросло 16,5% (+7,8). Отрицательная динамика по ДМС может быть связана с какими-то единичными крупными договорами, считает госпожа Никифорович. «Мы не отмечаем спада спроса на ДМС, большинство предприятий перезаключает программы»,— указывает она.

Экономный подход

В текущих условиях клиенты переходят к более консервативной и экономной модели поведения, обращает внимание Николай Ларин, замдиректора по андеррайтингу регионального центра СК «РЕСО-Гарантия». Вырос спрос на усеченные продукты по автострахованию, а также на использование больших франшиз (примерно на 8%). «Несмотря на то, что снижаются расходы, страхователи не готовы отказываться от страхования в принципе, особенно по наиболее рисковым продуктам. Они скорее стремятся снизить расходы, предпочитая более экономный подход в выборе объема страхового покрытия»,— рассказывает господин Ларин.

Также, по словам господина Ларина, страхователи стали чаще отказываться от защиты объектов с меньшим риском наступления страхового случая, например, от страхования квартир, страхования от несчастных случаев. Из других тенденций, которые стали проявляться с июня 2022 года, значительное снижение количество «тоталей» (более чем на 30% по сравнению с июнем — ноябрем 2021 года), сокращение частотности страховых случаев в каско, добавляет страховщик. Более чем в два раза снизилось количество угонов. В целом интерес к страхованию каско остается на прежнем уровне. «Из негативных тенденций стоит отметить увеличение частоты обращений по ДМС. Страхователи опасаются, что в будущем они или их работодатели не смогут продлить полисы, и стремятся максимально использовать возможности действующих договоров»,— объясняет господин Ларин.

Основным драйвером роста в филиале «Росгосстраха» в розничном канале стало страхование имущества физических лиц, страхование от несчастных случаев, «коробочные» страховые продукты, в корпоративном канале — страхование ответственности и грузов, рассказывает господин Павлов. В результате ухудшения геополитической ситуации сильнее всего пострадал портфель добровольного автострахования — как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Практически все страховщики испытывали определенные трудности в пролонгации договоров ДМС и начали нести определенные потери, говорит господин Павлов. Компании, где полис ДМС является одним из обязательных условий соцпакета, крупные корпорации, госпредприятия не сокращали бюджеты и не расторгали договоры по ДМС. Но компании, занятые в пострадавших отраслях (грузоперевозчики, производители продукции, которые работали на импортных расходных материалах), а также бизнес, где ДМС был дополнительным бонусом, были вынуждены сокращать расходы. При этом средняя стоимость договора ДМС росла за счет увеличения стоимости медицинских услуг, говорит господин Павлов.

Во многом текущая динамика в ДМС и каско связана с инфляцией, на рынке наблюдается падение продаж, хотя и не очень значительное, отмечает генеральный директор СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов. Цены на медицинские услуги, по оценкам компании, в текущем году выросли на 10–15%. В каско повысилась стоимость самих автомобилей, их ремонта и запчастей. Соответственно, выросла и стоимость полисов.

В новой реальности

Как отмечает Галина Петрова, директор филиала СК «Абсолют Страхование» Петербурге, в целом в 2022 году потребность в страховых услугах снизилась на 20%, а в третьем квартале рынок несколько стабилизировался. «Прошлый год можно назвать годом инерционного движения, которое плавно перейдет в 2023 год. Развитие рынка будет зависеть от ряда факторов, связанных с политической и экономической ситуациями. Возможно, сокращение спроса на страховые услуги и рост их стоимости»,— рассуждает госпожа Петрова. В большей степени это коснется сервисных видов с высокой частотностью выплат: ДМС, автокаско, ОСАГО. При этом повышение стоимости запчастей и ремонта, медицинская инфляция обеспечат рост сборов в этих сегментах.

Рост премий в 2023 году возможен в кредитном страховании, тогда как в страховании имущества юридических лиц, страховании строительно-монтажных рисков и ответственности стоит ждать стагнации, считает госпожа Петрова. Сильного проседания не будет, поскольку крупный бизнес в России не станет отказываться от страхования, добавляет она.

«Страхование и финансовый рынок в целом реагируют на кризисные явления с определенным лагом. Скорее всего, по итогам 2022 года рост все-таки будет, но небольшой и в основном инфляционный»,— считает господин Кузнецов. В 2023 году роста, вероятно, не будет, но прогнозировать ситуацию сейчас очень сложно, добавляет он.

По итогам 2022 года рынок, скорее всего, выйдет на результаты предыдущего года, при этом лидером антирейтинга по сборам будет ИСЖ, считает господин Лаппи. По его мнению, самыми важными факторами для развития рынка по-прежнему остаются санкционные ограничения: нехватка запчастей, невозможность работать с иностранными эмитентами, рост стоимости комплектующих, уход производителей. «Тем не менее ситуация достаточно стабилизировалась, и если она не изменится, мы примем новую реальность и дальше будем развиваться на основе возможностей, которые она предоставляет»,— говорит страховщик.

По оценкам Максима Грушко, заместителя руководителя управления аналитики и исследования страхового дома ВСК, рынок РФ по результатам 2022 года в целом упадет на 3%, при этом non-life снизится на 1,6%. В Петербурге и Ленобласти стоит ожидать тех же трендов. Положительную динамику по итогам года продемонстрируют такие виды, как ОСАГО и ДМС. В 2023 году рынок в целом может вырасти более чем на 4%, а рынок non-life — на 5%.

Виктория Алейникова