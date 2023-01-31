Превышение кредитного лимита

На фоне падающих доходов и общей неопределенности объемы розничного кредитования в Петербурге в прошлом году снижались. Зато на рынке депозитов с ноября наконец-то наметилась положительная динамка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Едва ли не единственным драйвером рынка кредитования в рознице в прошлом году оставалась ипотека, но и этот рынок испытал серьезное воздействие кризиса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Едва ли не единственным драйвером рынка кредитования в рознице в прошлом году оставалась ипотека, но и этот рынок испытал серьезное воздействие кризиса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем кредитов, выданных жителям Петербурга, в январе — октябре 2022 года (данных за ноябрь пока нет) составил 839,2 млрд рублей, снизившись на 14,7% относительно того же периода прошлого года, подсчитал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, опираясь на дынные ЦБ. Динамика практически повторяет общероссийскую: в целом по стране снижение составило 14,9%.

Как отмечает господин Додонов, объемы розничного кредитования росли в январе и феврале прошлого года, после чего в марте и апреле был существенный спад. На эти месяцы пришелся основной шок для экономики из-за начала СВО на Украине, введения санкций и резкого скачка кредитных ставок. В мае — сентябре объемы кредитования плавно восстанавливались, но в октябре последовал новый спад на фоне частичной мобилизации.

Задолженность жителей Петербурга перед банками за январь — октябрь выросла на 8,2%, до 1,5 трлн рублей (по РФ в целом рост составил 6,9%). Лидером роста остается ипотека, портфель которой в Петербурге увеличился на 13,8%, до 885,2 млрд рублей (в целом по России — на 12,6%), говорит господин Додонов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов среди причин снижения кредитования также называет рост ставок до двузначных значений в первом полугодии плюс сокращение реальных доходов населения из-за высокой инфляции и экономической неопределенности. В розничном кредитном портфеле выросла доля ипотеки и кредитных карт, но снизилась доля автокредитования и потребительских кредитов, отмечает аналитик. Росту доли ипотеки способствовало продление госпрограмм, доля кредитов увеличивается за счет активного продвижения банками, а потребительские и автокредиты сократились в первую очередь из-за резкого роста ставок в первом полугодии. На снижение автокредитования также повлиял уход европейских и американских брендов с российского рынка, что привело к дефициту и росту цен, объясняет господин Чернов.

Ипотека в авангарде

Едва ли не единственным драйвером рынка кредитования в рознице в прошлом году оставалась ипотека, но и этот рынок испытал серьезное воздействие кризиса. По данным Дом.РФ, общее количество выданных в Петербурге кредитов в январе — ноябре 2022 года сократилось на 39%, до 47 629 штук, а сумма выдач снизилась до 24%, до 249 млрд рублей. Максимальное количество было выдано в марте (7576 штук), минимальное — в мае (1661). Средняя сумма кредита, составлявшая в марте 2022 года 4,3 млн рублей (–12% к январю 2022), к сентябрю достигла 6,1 млн рублей (+26%).

Сейчас нет никаких оснований полгать, что в наступившем году будет какой-либо существенный рост, считает генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» Максим Ельцов. «Очевидно, что спрос выдохся и его уже невозможно как-то стимулировать. Субсидированные ставки на первичке привели к тому, что уменьшился размер платежа, но выросли цены: доступной стала ипотека, но не жилье. Мы получили колоссальный ценовой разрыв между ценами на вторичном и первичном рынках. ЦБ уже принимает меры, чтобы ограничить минимальный уровень субсидирования со стороны застройщиков, а новые условия ипотеки с господдержкой уже не такие выгодные. Плюс общая политическая и экономическая ситуация. Так что года полтора мы будем работать на падающем рынке»,— говорит господин Ельцов.

Однако ситуация в других сегментах рынка розничного кредитования еще более сложная. Хуже всего на данный момент чувствует себя сегмент необеспеченных розничных кредитов, указывает Александр Широков, руководитель кредитного центра «Эксперт». Стабильный рост в нем показывали только выдачи кредитных карт и займов до зарплаты: плюс 17 и 22% соответственно в январе — сентябре 2022 года (год к году). Больше всего пострадал сегмент автокредитования, где наблюдается снижение объема выдач на 55%. Выдача кредитов наличными выросла на 13%, добавляет господин Широков.

Востребованность розничных кредитов в течение года преимущественно оставалась высокой: за спадом в первом полугодии последовал стремительный рост, отмечают в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка. Этому, в том числе, способствовали отложенный спрос и улучшение условий по кредитным продуктам. В Петербурге за 11 месяцев 2022 года «Сбер» увеличил общий кредитный портфель на 17%, до 726,4 млрд рублей. Интенсивнее других рос портфель кредитных карт (+26%) и ипотеки (+19%), менее активно — потребительское кредитование (+6%).

В банке УБРиР выдачи ипотеки в 2022 году увеличились на 80% в основном за счет первичного рынка (более 40%), рассказали в пресс-службе. В структуре выдач на новостройки около 90% составляют льготная и семейная ипотеки. Рост спроса банк особенно ощутил в ноябре и декабре. Что касается потребительских кредитов, то с марта по май спрос на них просел, а затем начал постепенно восстанавливаться. Кредитный портфель банка в 2022 году вырос на 1,5 %, среднемесячный рост потребительского кредитования составил 22% (в объемах). Наибольшей популярностью пользовались традиционные кредиты, вновь вырос спрос на рефинансирование.

В Совкомбанке за десять месяцев 2022 года объем выдач в Петербурге снизился на 15%. Но уже в октябре выдачи оказались на 30% больше, чем среднемесячные в третьем квартале. Портфель ипотеки на конец октября 2022 года увеличился на 58% в сравнении с октябрем 2021 года, отмечают в пресс-службе.

Наметился приток

На рынке депозитов ситуация в прошлом году также была непростой. К сентябрю 2022 года Северо-Западное ГУ ЦБ наконец-то сообщило о положительной динамике. Средства на вкладах в банках Петербурга (с учетом счетов эскроу) за девять месяцев выросли на 3,3% (год к году), до 2,9 трлн рублей, а СЗФО — на 5,2%, до 4,5 трлн рублей. ЦБ связывал рост с высокими ставками. В целом по стране в сентябре средневзвешенная ставка по банковским вкладам сроком до года выросла до 5,49% годовых, по более долгосрочным продуктам — до 7,05% годовых.

Однако уже в октябре в связи с мобилизацией снова произошел отток. За январь — октябрь, по данным ЦБ, объем средств петербуржцев в банках сократился в целом на 6,3%, до 2,59 трлн рублей (в целом по РФ — на 4,1%), отмечает господин Додонов. Без учета эскроу-счетов снижение тем более было значительным, подчеркивает он.

В ноябре ЦБ вновь зафиксировал умеренный приток средств. В целом по стране вклады выросли на 3,1 трлн рублей (+0,9% без учета эскроу-счетов к октябрю 2022 года), добавляет господин Чернов. На фоне роста процентных ставок (до 7,3% в третьей декаде ноября с 6,8% в третьей декаде октября) впервые с августа выросли также рублевые срочные вклады (+58 млрд рублей, +0,3%). В Петербурге объем вкладов в ноябре вырос на 1,4%, говорит аналитик.

«Рынок депозитов, безусловно, получил сильный импульс благодаря росту ключевой ставки и последующему увеличению ставок по вкладам. Приток на вклады физлиц длился вплоть до сентября, сменившись на отток в октябре. К концу года ставки ожидаемо подросли, и уже в ноябре интерес к сбережениям вновь появился. Мы фиксировали и в ноябре, и в декабре прирост на депозитах»,— рассказывают в пресс-службе УБРиР.

В Сбербанке портфель привлеченных средств физлиц в Петербурге сохранился на уровне 2021 года. С начала 2022 года жители открыли срочные вклады общим объемом 1 трлн рублей (в три раза больше, чем годом ранее).

Бумаги потеряли доверие

Еще более неоднозначная ситуация на рынке инвестиций. «В течение последних двух лет интерес населения к инвестициям кратно вырос. После начала СВО преобладающая часть активов зарубежных эмитентов оказалась заморожена, фактически частные инвесторы в РФ утратили право купить или продать такие активы»,— говорит основатель консалтинговой компании Leader Group Роман Курганов.

Заморозка зарубежных ценных бумаг, применение отрицательной ставки к валютным счетам, закрытие валютных вкладов банками в одностороннем порядке, отключение системообразующих банков от SWIFT, принудительная конвертация валюты — в результате всех этих беспрецедентных событий российский инвестор в значительной мере утратил доверие к фондовому рынку, констатирует господин Курганов.

«На рынке наблюдался массовый отток с брокерских счетов, вернее, переток в зарубежные юрисдикции. Многие просто "на панике" открывали брокерские счета у иностранных брокеров, переводили все туда и искали куда бы "припарковать". Заметно вырос интерес к инвестициям в недвижимость, часто без какой-либо глубокой оценки, а также к инвестициям в страховой оболочке (так называемый английский метод)»,— отмечает руководитель школы инвестиций Kultinvest Нина Култышева. По ее мнению, сырьевой рынок РФ по-прежнему очень перспективен в плане доходности, но риски слишком высоки, хотя и премия может оказаться высокой.

Господин Курганов считает, что с высокой вероятностью менталитет российского инвестора будет развиваться по иранскому сценарию: граждане будут проявлять больше интереса к покупке ценных бумаг отечественных компаний и компаний, зарегистрированных в дружественных странах, и открывать счета в дружественных юрисдикциях, таких как Казахстан и Малайзия.

Виктория Алейникова