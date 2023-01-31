Год «брокерского туризма»: россияне пакуются для инвестпохода

В 2022 году российский фондовый рынок испытал значительные потрясения. Этому способствовали преимущественно внешние факторы: ограничения затронули операции с иностранными ценными бумагами, появились сложности с хранением и использованием валюты на счетах в российских банках. О том, на какие сектора и компании лучше обратить внимание в наступившем году и как дальше будет развиваться брокерский туризм, рассказала корреспонденту Business Guide Алле Михеенко ведущий аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Как завершился 2022 год для российского фондового рынка? Фиксировали ли вы большой отток инвесторов с рынка после введения санкций?

НАТАЛЬЯ МИЛЬЧАКОВА: Конечно, определенный отток инвесторов был, в частности, с рынка акций в другие, защитные активы, но он мог бы быть гораздо сильнее, если бы президент РФ не запретил продажу российских активов иностранными инвесторами до особого разрешения. Эти условия пока сохраняются. В целом события развивались так. В марте — мае 2022 года фиксировались массовые продажи российских акций. По итогам года индекс Московской биржи упал примерно на 44%, это большое падение, почти на такую же величину упал индекс РТС — на 40%. Ключевыми факторами стали геополитические события, санкции против ключевых отраслей российской экономики и резкие скачки курса рубля. Эмитенты отреагировали на эти события по-разному. Большинство компаний, в том числе «голубые фишки», испытали снижение котировок, зато компании малой и средней капитализации смогли показать рост. По данным СПб Биржи, за 11 месяцев 2022 года количество сделок с иностранными финансовыми инструментами сократилось в 12 раз. Если в январе прошлого года на сделки с иностранными бумагами приходилось примерно $30 млрд, то к концу ноября этот показатель опустился менее чем до $2,5 млрд. Это говорит о том, что инвесторы очень высоко оценили риски и перевели свой капитал в другие активы. Ситуация была непростой, но любой кризис правильно рассматривать с точки зрения не только рисков, но и возможностей для новых начинаний. Падение фондового рынка 2022 года дает сегодня возможность по недорогой цене купить надежные активы. Тем более что рынок сейчас стабилизируется.

BG: Какие сектора и компании показали наибольшую устойчивость? Где ожидать роста в 2023 году?

Н. М.: Очень хороший рост в 2022 году показали акции тех компаний, которые смогли извлечь выгоду из ситуации, например, те, чей бизнес зависит от госзаказов, в частности, связанных с импортозамещением. Например, ПАО «Корпорация "Иркут"», получившее заказ на строительство более 150 гражданских самолетов МС-21. Бумаги компании за год выросли на 73%, притом, что индексы упали более чем на 40%. На 48% выросли акции «Группы Позитив» (Positive Technologies), которая занимается обеспечением кибербезопасности. Растущим оказалось ПАО «Лензолото» (+43%). На 50% поднялись котировки ПАО «Ашинский металлургический завод». Устойчивым сектором, где выросли котировки нескольких эмитентов, был сектор минеральных удобрений. В частности, показали рост лидеры отрасли «Фосагро» (8%) и «Акрон» (48%).

Текущий год будет непростым, но если взвешенно принимать решения по отбору активов в инвестиционный портфель, то можно неплохо заработать. Если инвестор вкладывает на долгий срок, то есть смысл обратить внимание на акции крупных компаний, которые платят высокие дивиденды: ЛУКОЙЛ, МТС, «Интер РАО», «Русгидро», «Ростелеком». У них вероятен в этом году достаточно неплохой рост стоимости бумаг, также прогнозируются выплаты хороших дивидендов. Можно обратить внимание на финансово-банковский сектор, например, на «Сбер». В прошлом году ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» оказалось единственным банком, который платил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года. Сейчас ожидается выплата по итогу года. Кроме того, интересны акции Московской биржи и платежного сервиса Qiwi. Можно также посмотреть на бумаги сектора биотехнологий и фармацевтики. Там есть интересные проекты.

BG: А что касается иностранных акций: сохраняют ли инвесторы сейчас интерес к ним и стоит ли в них вкладываться? И как вы оцениваете ситуацию с разблокировкой активов?

Н. М.: Сейчас перед инвесторами стоит задача минимизации инфраструктурных рисков. Инвесторы привыкли диверсифицировать риски российского фондового рынка и разбавлять портфели ценными бумагами иностранных компаний, номинированными в валюте. Думаю, они не поменяют стратегию в 2023 году. Ожидается рост числа обращений к иностранным брокерам, которые зарегистрированы вне России, в частности, к брокерам из дружественных стран, в первую очередь из стран ближнего зарубежья. В прошлом году популярным направлением стал Казахстан: благодаря территориальной близости, развитости инвестиционной и банковской инфраструктуры и упрощенной процедуре открытия счетов для нерезидентов. Российский же фондовый рынок, вероятно, будет фиксировать отток. По крайней мере, пока сохраняются санкции против Национального расчетного депозитария и пока еще не вполне ясно, насколько быстро произойдет разблокировка активов. Сейчас европейские регуляторы выдали лицензии, которые содержат ряд определенных условий и оговорок. Например, иностранные бумаги можно передать на хранение другому брокеру, но только не российскому. А будут ли российские инвесторы работать через брокеров, зарегистрированных в недружественных странах, учитывая высокие валютные риски,— это большой вопрос. Кроме того, бельгийский депозитарий Euroclear требует наличия компании-гаранта, которая зарегистрирована в одной из стран Евросоюза или в США и может поручиться, что у российского брокера нет клиентов, находящихся под санкциями. В любом случае и НРД, и брокерские компании проделали огромную работу за столь короткие сроки, подготовили необходимую документацию, подали заявки, и окончательное решение по разблокировке сейчас остается за европейскими контрагентами.

Вывод можно сделать такой. Продолжение инвестирования в акции иностранных эмитентов из недружественных стран очень рискованное. Поэтому для работы с такими активами инвесторы будут обращаться к иностранным брокерам региона ЕАЭС, например, в том же Казахстане. Об этом свидетельствует тенденция оттока капитала с российского фондового рынка и, наоборот, притока в иностранные банки и к иностранным брокерам ближнего зарубежья.

BG: Какие направления более перспективны для брокерского туризма?

Н. М.: Для так называемого брокерского туризма, по моему мнению, на данном этапе оптимальным решением является Казахстан — по причинам, указанным выше. Можно также рассмотреть Армению, Узбекистан. Но там есть определенные регулятивные ограничения и валютные риски, и для частного инвестора, если он вовремя не будет информирован, такая специфика может оказаться неприятным сюрпризом. Состоятельные клиенты часто рассматривают ОАЭ и Турцию, но надо учитывать, что эти две страны включены в «серый» список ФАТФ, то есть находятся под наблюдением органов, следящих за отмыванием денег.

BG: Стоит ли сейчас обратить внимание на бумаги компаний из дружественных юрисдикций? И способны ли они закрыть потребности в иностранных активах?

Н. М.: Наиболее интересен фондовый рынок Китая. Покупка китайских акций — это хороший способ диверсификации портфеля. Также можно присмотреться к локальным историям. Например, Казахстан, пока слабо ассоциирующийся с инвестициями, стал ньюсмейкером уходящего года: там провели крупнейшее для местной биржи IPO. Публичной стала компания «КазМунайГаз», такой же монополист, как российские «Газпром» или «Роснефть». И надо сказать, котировки компании не просто стабильны, они демонстрируют рост.

В то же время я не советовала бы концентрироваться на бумагах какой-то одной страны, это всегда риск, а старинное правило — «не держите все яйца в одной корзине» — работает столетиями. Если вы становитесь международным инвестором и работаете, например, с брокером из Казахстана, то можно диверсифицировать портфель по географическим регионам. Но при этом не надо сбрасывать со счетов и российские бумаги.

BG: Про перспективы российских бумаг говорили, а какие сектора и компании западных рынков наиболее интересны?

Н. М.: На самом деле и для американского рынка 2022 год выдался не особенно удачным. Индикатор рынка индекс Deutsche Bank упал на 20%, это не критичное падение, но все же. А оказались в плюсе эмитенты с небольшой капитализацией. Резкий рост цен на литий, используемый при изготовлении аккумуляторов, привел к повышению котировок Sigma Lithium Corp. на 167%. Хорошо показала себя танкерная судоходная компания Scorpio Tankers Inc.: стоимость ее акций за год увеличилась почти на 285%. Впрочем, и транснациональные гиганты нефтегазового сектора (Exxon Mobil, ConocoPhiilps, Chevron) тоже показали в текущем году очень хорошую динамику. Я думаю, что даже в случае рецессии на этом рынке будет множество интересных идей.

Предполагаю, что будут актуальны акции производителей электромобилей (американских и китайских), возобновляемой энергетики, нефтегазового сектора. Иными словами, без акций западных компаний не обойдешься, они останутся в приоритете у большинства инвесторов. В целом же я убеждена, что текущий год станет годом восстановления мировых фондовых рынков, и мы увидим немало интересных корпоративных историй.