В зоне особого внимания

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году стал уделять очень много внимания Санкт-Петербургу. Все началось с инцидента с нападением на градозащитника при попытке сноса исторического здания, а продолжилось обысками в КГИОП и требованиями пересмотреть закон о реновации. Business Guide попытался разобраться, почему господин Бастрыкин так «насел» на Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин обращает внимание и на мелкие для своей должности происшествия в Петербурге — даже на рядовые грабежи

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин обращает внимание и на мелкие для своей должности происшествия в Петербурге — даже на рядовые грабежи

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

16 августа 2022 года в СМИ и чатах градозащитников появились сообщения о попытках ООО «Северная земельная компания» провести демонтаж исторического дома Е. П. Салтыковой. Один из градозащитников Олег Мухин приехал на место и начал вести съемку, после чего его задержала охрана и избила. 24 августа туда же приехал лично глава следственного комитета Александр Бастрыкин, чтобы поговорить с гендиректором застройщика. Однако «поставкой на контроль» дело не ограничилось.

Господин Бастрыкин «разнес» местную следственную группу, которая занималась делами о незаконном сносе исторических памятников. В команду Петербурга он направил своих помощников из центрального аппарата СКР, и следственные проверки стали появляться как грибы после дождя.

Первая партия дел касалась злоупотреблений комитета по государственному контролю и охране памятников (КГИОП). Речь шла, помимо попытки сноса дома Е. П. Салтыковой, о сносе манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здании Васильевского винного городка и ряде других объектов, которые были уничтожены, повреждены или получали несоответствующий уход.

Последствия и подследственные

Не прошло и месяца, как следователи нагрянули с обыском в кабинет к главе КГИОП Сергею Макарову. Его даже ненадолго задержали, но позже отпустили. Дело о превышении должностных полномочий неопределенным кругом сотрудников КГИОП пока расследуют. Следственные органы считают, что чиновники намеренно меняли годы постройки зданий на более поздний, чтобы их можно было отдать под снос. Вполне реальному задержанию с последующим арестом подверглись охранники, избившие Олега Мухина. Двоих арестованных обвиняют в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), а третьего — в нанесении побоев (ст. 166 УК РФ).

Дальше господин Бастрыкин решил подойти вплотную к политике, а именно вмешался в споры между петербуржцами и властями вокруг закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Этот закон предусматривает снос хрущевок с последующим переселением граждан. Граждан условия переселения не устраивают: они проводят сходы, протестуют против закона и регулярно конфликтуют с депутатами, голосовавшими за закон.

Сначала с недовольными встретился замглавы петербургского управления СК Павел Камчатный. После этого разговора из СК в Смольный и прокуратуру направили предложения изменить закон. Ровно через месяц вступление в силу закона отложили до 2024 года. Такой выбор сделали депутаты по прямой просьбе губернатора Александра Беглова. Господин Беглов неожиданно захотел услышать обратную связь от горожан, хотя ранее, подписывая закон, в ней не нуждался.

Вскоре Александр Бастрыкин обратил внимание на еще одну реновацию. В рамках программы «Развитие застроенных территорий» еще в 2010 году компания «СПб Реновация» взялась реконструировать квартал «Нарвская застава», проще говоря, сносить старые дома. Речь идет о сооружениях в два-три этажа 1957 года постройки. Местные жители, выступающие против сноса своих домов, пожаловались в Следственный комитет. Они объяснили, что их жилье не аварийное и является культурным наследием. Кроме того, застройщик, по их мнению, обещает недостойную компенсацию при переселении.

В конце декабря, поговорив с гражданами, представители СКР решили завести уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) против пока неопределенного круга чиновников. Вскоре появилось и новое уголовное дело — о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, представители «СПб Реновации» выиграли конкурсы на развитие территорий, в том числе в «Нарвской заставе», а затем по сговору с чиновниками продлили договоры до 2029 года, в связи с чем стало возможным получить территории в собственность или бессрочную аренду бесплатно.

Проверить все

Все вышеперечисленное — громкие проблемы и события, на которых можно «срубить политические очки». Однако Александр Бастрыкин обращает свое внимание и на мелкие, для своей должности, происшествия в Петербурге. Он требует проверок по ДТП с новыми «лазурными» автобусами, которые появились на улицах Петербурга в результате транспортной реформы. Эти автобусы, помимо аварий, имеют неприятную тенденцию к воспламенению. Господин Бастрыкин неоднократно требовал от чиновников и подчиненных отчетов о состоянии автопарка и квалификации водителей.

Главный следователь обращает внимание на драки школьниц, дорожные потасовки и неудачные попадания петард в прохожих. Даже банальный грабеж не уходит от взора главы СК: не так давно он брал на контроль расследование инцидента в Невском районе, где рецидивист отнял у инвалида телефон.

Что же касается культурного наследия, то даже опасения горожан побуждают Александра Бастрыкина хмурить брови. За последние полгода он пытался разобраться в пожаре в усадьбе Демидовых, узнать о возможных планах по сносу исторических корпусов кожевенного завода Парамонова, по просьбам граждан он решил проверить уход за зданиями в Апраксином дворе.

Самые свежие сообщения о Петербурге в Telegram-канале СКР касаются гибели подростка, изнасилования и вырубки сквера. Примечательно, что в 2021 году в этом же канале было всего 23 упоминания Петербурга, а в 2022-м — 151.

Медиасолома

По мнению экспертов, господину Бастрыкину нужно укрепление позитивного медийного образа, но относительно безопасное, поэтому полигоном выбрали не Москву. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что борьба с КГИОП репутационно выгоднее, чем уголовное дело о сносе какого-нибудь советского памятника в Риге. «О каком-нибудь губернаторстве речи, конечно, не идет. Для фигуры такого масштаба это было бы чудовищное понижение, к которому однозначно он бы не стал готовиться. Тут все просто: Петербург родной, он здесь много работал, он здесь учился. При этом город крупный и заметный, и новости о "наведении в нем порядка" выходят на федеральный уровень. Бороться с застройщиками в Петербурге безопаснее, чем в Москве, где пришлось бы конфликтовать с Собяниным. Почему сейчас? Все просто: до пандемии ходили слухи о масштабных перестановках в силовых структурах, говорили, что Бастрыкин чуть ли не попрощался с коллективом. Тогда эти перестановки поставили на паузу, но сейчас чувствуется напряженность, а в такое время особенно важно работать над позитивным образом»,— считает господин Солонников.

Александр Петров