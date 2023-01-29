Прокуратура проверят причину возвращения вертолета санавиации в пункт вылета в Омске

Вертолет «Ансат» Национальной службы санитарной авиации вынужденно вернулся в пункт вылета – на посадочную площадку Омского завода гражданской авиации, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Предварительно известно, что вертолет передислоцировался в Тюмень. На борту находились три члена экипажа. Посадка произведена благополучно.

Обстоятельства и причины возвращении воздушного судна в пункт вылета выясняются. По данным «Ъ-Сибирь» вертолет мог вернуться по технической причине. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Анна Егорова

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