За сутки диагноз коронавирус подтвердился у 59 жителей Кубани

За минувшие сутки выявлено 59 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба администрации края. Больше всего заболевших к краевой столице — 29 случаев, по 4 заболевших в Армавире, Сочи и Кавказском районе. Сутками ранее было отмечено 83 случая заболевания.

С начала пандемии диагноз COVID-19 на Кубани был поставлен 345061 человеку. Выздоровели 333442 жителя (за сутки 43 пациента). 11144 человек спасти не удалось (за сутки ни одной смерти). На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 373 человека, в стационарах – 102 жителя.

Андрей Ульченко

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