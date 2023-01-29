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Эксперты одобрили проект реконструкции дома на Пермской

ООО СЗ «Пермская» получило положительное заключение экспертизы на проект реконструкции жилого дома на ул. Пермской, 86. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы. Отметим, что речь идет о проекте строительства дома бизнес-класса, которым занимается пермский предприниматель Илья Волков. Заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию было получено 23 января. Подготовкой документации занималась архитектурно-проектная мастерская «Решение».

Как рассказал Илья Волков «Ъ-Прикамье», проектные работы по реконструкции малоквартирного аварийного дома по ул. Пермской закончены. «Предполагается частично сохранить отдельные конструкции существующего здания и изменить технико-экономические показатели объекта»,— отметил собеседник. Господин Волков полагает, что разрешение на строительство дома может быть получено в I квартале этого года.

О планах руководителя СЗ «Пермская» Ильи Волкова построить 9-этажный дом бизнес-класса на ул. Пермской, 86, 88, 90, стало известно в 2022 году. В этом году по предложению бизнесмена на участке по ул. Пермской в 3,8 тыс. кв. м была повышена разрешенная высотность строительства с 6 до 9 этажей.

Ранее участок на ул. Пермской, 86, 88, 90, принадлежал бизнесмену, владельцу отелей New Star и City Star Александру Полеву. Господин Полев занимался расселением жилья на этой территории и собирался возвести там торговый центр, но планы не реализовал. Площадка входит в состав достопримечательного места «Губернский центр». Теперь жилищным строительством объекта по этому адресу планирует заняться Илья Волков — совладелец нескольких юрлиц группы «Ливингстон», аффилированной с господином Полевым.

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